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25 Kasım 2017 11:24

KMÜ’de dekan atamaları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), vekaleten yürütülen dekanlık görevlerine asaleten atamalar yaptı.

KMÜ’de dekan atamaları

25 Kasım 2017 11:24

Buna göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin (KMÜ) dört fakültesinde vekil dekanlar görevlerine asaleten atandı.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararıyla KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ercan Oktay, İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Fikret Karapınar, Kamil Özdağ Fen Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. İbrahim Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına da Prof. Dr. Ali Şahin atandı.


Atamaların ardından tebrik mesajı yayımlayan Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Dekan olarak ataması yapılan öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, görevlerinde kendilerine başarılar diliyorum. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin daha iyi yerlere gelmesi için akademik ve idari birimlerimizde görev yapan tüm personelimizle birlikte özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.




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