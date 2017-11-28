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28 Kasım 2017 11:39

KMÜ’de Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

KMÜ’de Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

28 Kasım 2017 11:39


25 Kasın 2017 tarihli ve 30251 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde açılan merkezin amacı; Karaman’da elma üretiminin mevcut durumu ve geleceği konusunda teknik ve ekonomik verilere ulaşmak, modern meyvecilik tekniklerini üreticiyle buluşturmak, üreticinin sorunlarına çözüm bulacak kurum veya teknik elemanlarla üreticileri buluşturmak ve elmacılık konusunda yapılan yeni araştırma sonuçlarını üreticilerin kullanımına sunmak olarak belirlendi. KMÜ Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi; elma üretimi konusunda gerçekleşen bilimsel araştırmaları takip etmek, Karaman’da elma üretim verileri ve sorunlarına ilişkin güncel bilgiler toplamak; elma üretimi, pazarlaması ve depolaması konusunda eğitimler vermek, elma üretiminde yaşanabilecek tarımsal ve ekonomik sorunların tespitinde üreticilere yardımcı olmak ve gelecek planlarının yapılması konusunda önderlik etmek, modern meyvecilikte yeni geliştirilen teknikler konusunda bilgilere ulaşmak ve bu bilgileri üreticiyle buluşturmak, organik elma üretimi konusunda bilgiler sunmak, elma hastalıkları ve zararlıları konusunda Karaman ilindeki seyri takip etmek, kimyasal ve biyolojik mücadele eğitimleri düzenlemek; elma üretimi, ekonomisi ve depolanması konularında yapılan araştırmaları tanıtmak maksadıyla yayınlar yapmak gibi pek çok amaç ve faaliyeti hedefliyor.


KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Ülkemizde elmacılık sektöründe önemli bir yere sahip olan Karaman için yeni kurulan Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin sektöre ve üreticilere önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Merkezin elmacılık alanında yapacağı faaliyetlerle sektör temsilcileri ve bilim insanlarını buluşturarak ilimizde bu alandaki eksikliği gidereceğini ümit ediyorum” diyerek hayırlı olsun temennilerini iletti.




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