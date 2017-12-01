KMÜ’de engelsiz bilgi merkezi kuruldu

Az gören ya da hiç göremeyen öğrencilerin kütüphane kaynaklarından yararlanmasını sağlayacak olacak Engelsiz Bilgi Merkezi engelli öğrencilerin gözde çalışma ortamlarından biri oldu.

KMÜ Engelsiz Bilgi Merkezinin açılışını yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Gerek görme engelli gerekse diğer engel grubundaki tüm öğrencilerimizin arkasındayız ve kendilerine her türlü hizmeti sağlamaya muktediriz" diyerek, KMÜ Engelsiz Bilgi Merkezinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. KMÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Başkonak da, birim olarak öncelikle üniversitede öğrenim gören engelli öğrencileri tespit etmek amacıyla çalışma başlattıklarını belirterek, engellilere yönelik gerçekleştirdikleri İşaret Dili Kursu, Kur’an-ı Kerim Okuma Kursu gibi faaliyetler hakkında bilgi verdi. Yrd. Doç. Dr. Başkonak, kütüphane bünyesinde hizmete açılan Engelsiz Bilgi Merkezinden de sadece KMÜ öğrencilerinin değil, Karaman’daki tüm görme engellilerin yararlanabileceğini söyleyerek, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, ilimizde engellilikle ilgili tüm çalışmalarda öncü bir kurum haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

KMÜ Engelsiz Bilgi Merkezinden yararlanan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi Gökhan Özpolat da kendilerine sunulan bu hizmet hakkında düşüncelerini paylaşarak, "Şimdiye kadar eğitim-öğretim hayatımda hep sıkıntılarla karşılaştım; özellikle kitap okumak ve tahtayı görmek konusunda. Bilgi birikimimi artırmakta zorluklar yaşıyordum. Her ne kadar kitap dinlemeye çalışsam da bunlar belirli kitaplardı ve sınırlıydı; istediğim kitapları dinleyemiyordum. Ancak bu büyüteç cihazı sayesinde istediğim kitapları kendi kendime okuyabiliyorum. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini tercih edip buraya gelmekten memnunum. Bize bu imkanı sağladıkları için öncelikle rektörümüze ve bütün hocalarımıza teşekkür ederim." dedi.

KMÜ Türk Dili ve Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi Ahmet Çabıtçı ise, "Daha önce derslerime çalışırken ve kitap okurken bayağı zorlanıyordum. Kitap okuma cihazı sayesinde ders kitaplarımı tarayıp çalışma imkanım daha kolay olacak; artık istediğim kitabı okuyabileceğim" şeklinde konuştu.

KMÜ Engelsiz Bilgi Merkezinde az görenler için masaüstü dijital büyüteç sistemi ve ekran büyütme programı, görmeyenler için kitap okuma cihazı ve sesli ekran okuma programı ile Türkçe ses sentezleyici, ayrıca kabartma yazı tableti ve yazı kartonu gibi donanım ve yazılımlar bulunuyor. Görme engelli öğrenciler bu sayede kendilerine verilen ilk rehberlik bilgisinin ardından hiç kimseden her hangi bir yardım almadan diledikleri kitabı okuyabilecekler. Öğrenciler kitap okuma cihazının altına tutarak elektronik hale getirdikleri kitapları isterlerse ev bilgisayarı ya da cep telefonlarına kuracakları sesli ekran okuma programı ile diledikleri ortamlarda dinleyebilecekler. Az görenler de dijital büyüteç sistemi sayesinde ekrandaki resim ve metinleri çözünürlükleri bozulmadan 70 kata kadar büyüterek görüntüleyebilecekler.