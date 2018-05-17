Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 11:15

KMÜ’ye engelsiz üniversite ödülü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İslami İlimler Fakültesi, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreninde ‘Eğitimde Erişilebilirlik’ alanında ’Yeşil Bayrak’ ödülüne layık görüldü.

KMÜ’ye engelsiz üniversite ödülü

17 Mayıs 2018 11:15


YÖK tarafından düzenlenen Engelsiz Eğitim Çalıştayı ve Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’ne KMÜ’yü temsilen Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Başkonak katıldı. Dr. Öğretim Üyesi Başkonak ödülünü Milletvekili Necdet Ünüvar’ın elinden aldı. Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreninde toplam 18 üniversiteye "Eğitimde, Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde ve Mekan’da Erişilebilirlik" alanlarında ödüller verildi. Törende KMÜ İslami İlimler Fakültesi, engelli öğrencilerin kampüsteki engellerini ortadan kaldırmak için yaptığı çalışmalar sonucunda ‘Eğitimde Erişilebilirlik’ alanında Yeşil Bayrak’la ödüllendirildi. Ayrıca KMÜ, Mekân’da Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) ödüllerine de aday gösterildi.


KMÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü ve İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Başkonak, ödül töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret ederek proje ve ödül hakkında kendisine bilgi verdi; ayrıca projelerine desteklerinden ötürü Rektör Akgül’e teşekkür etti. Ziyarette KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar da hazır bulundu.


Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Başkonak’ı engellilerle ilgili üniversitede ve Karaman’da yürüttüğü faaliyetler nedeniyle tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, İslami İlimler Fakültesinin almış olduğu Yeşil Bayrak ödülünün diğer akademik birimlere de örnek olmasını diledi. KMÜ olarak engelli öğrencileri her zaman önemsediklerini ve onların ihtiyaçlarını gidermek için gereken çalışmaları yapmaya devam edeceklerini söyleyen Rektör Akgül, "Üniversitemizin tüm birimlerinde eğitsel ve mekânsal alanlarla sosyo-kültürel faaliyetlerde engelsiz üniversite olmak adına gerçekleştirilen tüm projelere desteğimiz devam edecek. Yükseköğretim Kurumu tarafından düzenlenen çalıştay ve ödül töreninin, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında yapılması da ayrıca önem arz ediyor. Dilerim üniversitelerimiz, bundan sonra engelli öğrenciler için daha erişilebilir hale getirilir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç