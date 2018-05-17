KMÜ’ye engelsiz üniversite ödülü

YÖK tarafından düzenlenen Engelsiz Eğitim Çalıştayı ve Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’ne KMÜ’yü temsilen Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Başkonak katıldı. Dr. Öğretim Üyesi Başkonak ödülünü Milletvekili Necdet Ünüvar’ın elinden aldı. Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreninde toplam 18 üniversiteye "Eğitimde, Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde ve Mekan’da Erişilebilirlik" alanlarında ödüller verildi. Törende KMÜ İslami İlimler Fakültesi, engelli öğrencilerin kampüsteki engellerini ortadan kaldırmak için yaptığı çalışmalar sonucunda ‘Eğitimde Erişilebilirlik’ alanında Yeşil Bayrak’la ödüllendirildi. Ayrıca KMÜ, Mekân’da Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) ödüllerine de aday gösterildi.

KMÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü ve İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Başkonak, ödül töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret ederek proje ve ödül hakkında kendisine bilgi verdi; ayrıca projelerine desteklerinden ötürü Rektör Akgül’e teşekkür etti. Ziyarette KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar da hazır bulundu.

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Başkonak’ı engellilerle ilgili üniversitede ve Karaman’da yürüttüğü faaliyetler nedeniyle tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, İslami İlimler Fakültesinin almış olduğu Yeşil Bayrak ödülünün diğer akademik birimlere de örnek olmasını diledi. KMÜ olarak engelli öğrencileri her zaman önemsediklerini ve onların ihtiyaçlarını gidermek için gereken çalışmaları yapmaya devam edeceklerini söyleyen Rektör Akgül, "Üniversitemizin tüm birimlerinde eğitsel ve mekânsal alanlarla sosyo-kültürel faaliyetlerde engelsiz üniversite olmak adına gerçekleştirilen tüm projelere desteğimiz devam edecek. Yükseköğretim Kurumu tarafından düzenlenen çalıştay ve ödül töreninin, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında yapılması da ayrıca önem arz ediyor. Dilerim üniversitelerimiz, bundan sonra engelli öğrenciler için daha erişilebilir hale getirilir" dedi.