Lütfi Elvan Karaman’da partisinin bayramlaşma programına katıldı

AK Parti’de Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildikten sonra il ziyaretini memleketi Karaman’a yapan Lütfi Elvan, burada partisinin düzenlediği bayramlaşma programına katıldı.

Programda konuşan Lütfi Elvan, "Türkiye olarak bugüne kadar önderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde nerede bir mazlum varsa, nerede sıkıntı içerisinde yaşayan Müslüman kardeşimiz varsa, gücümüz yettiği ölçüde onlarla birlikte olmaya çalıştık ve onlara destek olduk. Bir taraftan ülkemizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için çaba sarf ederken, diğer taraftan da imkanlarımızı zorlayarak bu kardeşlerimize destek olduk, yardımcı olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Tüm gelişmiş ülkeleri bile geride bırakarak şu anda dünyada en fazla yardım yapan ülke konumuna geldik. Dünyanın neresinde bir mazlum kardeşimiz varsa ona el uzattık, onun ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Dünyanın dört bir yanında Afrika’da, Ortadoğu’da, Kafkaslar’da ve Uzakdoğu’da, bu kardeşlerimizin Türkiye’ye karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı bir muhabbeti, gönül bağı oluştu. Elbette oluşan bu gönül bağına ve muhabbetten rahatsız olan ülkeler oldu ve Türkiye üzerinde oyunlar oynamaya başladılar. Şu 17 yıllık sürecimize baktığımızda ne tür engellerle karşılaştığımızı her biriniz çok iyi biliyorsunuz. Bizati sizler yaşadınız bu süreçleri ve bu süreçlerin her birini Cumhurbaşkanımız dirayeti, kararlılığı, dik duruşuyla ve milletimizin desteğiyle her birini teker teker aştık. Önümüze hangi engel çıkmışsa onun için kararlı mücadelemizi sürdürdük. Hep şuna inandık; Allahuteala hep bizimle beraber. Şu 17 yıllık süreçte neler neler yaşadık. Bu ülkenin önünü kesmek için bu ülkenin birliğini bütünlüğünü bozmak için her türlü çabayı gösterdiler. Ama Allah’a çok şükür biz 16 büyük devlet kurmuş imparatorluk sahibi köklü bir geçmişi olan bir ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, güçlü bir devlettir” dedi.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne kadar hiçbir hükumetin karşılaşmadığı kadar çok engelle karşılaştıklarını da söyleyen Elvan, “Geçmişe baktığımızda geçmişte de darbeler oldu. Ama bu hükümetimizin bu partimizin önüne konulan engeller kadar hiçbir dönemde engeller konulmadı. Yine devletimizi, ülkemizi ekonomi üzerinden yıpratmaya, ekonomi üzerinden bir saldırı girişimiyle acaba Türkiye’nin önünü nasıl ve ne şekilde kesebiliriz anlayışının hakim olduğunu görüyoruz. Ben şuna inanıyorum, bu milletin birliği ve beraberliği devam ettiği sürece bu engellerin her birini teker teker aşacaktır. Önemli olan bizim birliğimiz, beraberliğimiz, bütünlüğümüz ve dayanışmamız dır. Bizi bir birimize düşürmedikleri sürece Allah’ın izniyle biz muvaffak olacağız. Ülkemizin daha da büyümesi güçlenmesi epeyce bir kesimi rahatsız ediyor. Biz güçlendikçe, biz büyüdükçe, biz dünyada küresel düzeyde daha çok söz sahibi oldukça bize karşı mücadele edenler artacaktır. Bunun farkında olalım” diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Elvan, daha sonra beraberindeki AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Er ile birlikte partililerle tek tek tokalaşarak bayramlaştı.