En az onlar kadar terleyeceğim” dedi.

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenliğinde konuşan AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 24 Haziran seçimleri ve kendisinin aday adayı olmaması konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerle birlikte Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçeceğini hatırlatan Konuk, yeni sistemin oturması ve işlemesi için hem güçlü bir lidere hem de yeni sistemin kurumsallaşmasını ve yerleşmesini sağlayacak güçlü karizmatik bir siyasi kişiliğe ihtiyaç olduğunu belirterek, “Yani sistemi işletecek değil sistemi kuracak bir Reis seçeceğiz 24 Haziran’da. Şoföre değil, hem arabanın imalatını yapacak hem de şoförlüğünden emin olduğumuz zengin vasıflı, çok yönlü bir lidere ihtiyacı var ülkemizin önümüzdeki dönemde. Önümüzdeki dönem yıkacakların değil yapacak olanların iş başında olması gereken bir dönem. Önümüzdeki dönem siyasi çırakların altından kalkamayacağı kadar önemli bir dönem. Önümüzdeki dönem ustalık dönemi ve ustanın dönemi. Siyasetin ustasının ismi de belli, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kurumsallaşması, sistemin yerleşmesi, işleyişinin tecrübe edilmesi, teoride ülkemize hız katacak sistemin pratikte de, uygulamada da başarılı olması için Milletin Adamının, Reisin, orkestra şefliğine ihtiyacı var. Aksi takdirde, kemandan ayrı, davuldan ayrı, gitardan ayrı, bağlamadan farklı, ses çıkar, borazan susması gereken yerde ses verir hoş bir eser yerine tatsız bir durum ortaya çıkar. Yani kurumların sistemdeki rol ve yerlerinde ciddi karmaşalar yaşanır. O nedenle önümüzdeki seçim bir karar seçimidir. Bu seçimde milletimiz kaos mu, istikrar mı, kalkınma ve refah yolunda ileriye doğru hamle mi, geriye doğru ricat mı, milli çıkarları söz konusu olduğunda dik duran ve kendi ajandasını uygulayan Türkiye mi, küresel güçlerin güdümüne girmiş, onların yazdığı senaryoların figüranı olan Türkiye mi seçenekleri arasında bir karar verecek. Milletimizin bu seçeneklerde neyi tercih edeceği, kimi tercih edeceği, hangi partiyi tercih edeceği bellidir. Kalkınmanın, refahın, huzurun, istikrarın, onurlu dış politikanın, milli duruşun bayraktarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, adresi AK Parti’dir” diye konuştu.

“Çok söz söylemeye değil çok iş yapmaya odaklanacağımız bir dönem”

Konuk, 24 Haziran’da millete düşen görevin icra ile uyumlu bir meclis kompozisyonun oluşumunu sağlayarak Türkiye’nin hız alacağı bir dönemde yasama üzerinden icranın frenlenmesine izin vermemek olduğunu dile getirdi. Konuk, “Çok söz söylemeye değil çok iş yapmaya odaklanacağımız bir dönem. O nedenle arife tarif gerekmez diyor ve 25 Haziran’dan itibaren ülkemizin gaza basabilmesi için birinci sandıkta Cumhurbaşkanımıza, ikinci sandıkta da AK Parti’ye ve Cumhur İttifakına mührü basıp durmak yok yola devam diyeceğine inanıyorum. Milletimiz 24 Haziran’da iki sandıkta inşallah tek karar verecek Başkan Reis, çoğunluğu AK Parti olan Meclis diyecek” dedi.

“Aday olan arkadaşlarımdan daha çok çalışacağım”

Yeni dönem için aday adayı olmayan Recep Konuk, adaylardan daha çok çalışacağını vurguladı. Konuk, “Türkiye’nin 25 Haziran’da gaza basması için hepimiz çok çalışacağız. Türkiye’nin 2 hafta bile kaybetmemesi için kapı kapı dolaşacağız. Sıkılmadık el, ulaşılmadık kişi bırakmayacağız. Biliyorsunuz ben bu seçimde aday değilim. Ben kendi namıma aday olan arkadaşlarımdan daha çok çalışacağım. En az onlar kadar terleyeceğim. Seçimlerden sonra da hem Karaman hem Konya hem ülkem için partime ve seçilen arkadaşlarıma görevdeymişim gibi katkı vermeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.