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26 Haziran 2018 20:48

Otomobil ile çarpışan minibüs yolun karşı şeridinde başka bir otomobile çarptı: 2 yaralı

Karaman’da otomobil ile çarpışan minibüs, yolun karşı şeridine geçerek başka bir otomobille çarpıştı.

Otomobil ile çarpışan minibüs yolun karşı şeridinde başka bir otomobile çarptı: 2 yaralı

26 Haziran 2018 20:48

Kazada, minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep C. yönetimindeki 70 E 4691 plakalı minibüs, Mustafa Y. idaresindeki 70 DU 544 plakalı otomobille kavşakta çarptı. Çarpışmanın ardından direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüs, yolun karşı şeridine geçerek Serkan S.’nin kullandığı 10 NJ 593 plakalı otomobile çarptı. Ucuz atlatılan kazada, minibüste bulunan Sadık Ç. (36) ve Şenay Ö. (41) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya karışan minibüsün bir rehabilitasyon merkezine ait olduğu ve dezavantajlı vatandaşların servisinde kullanıldığı öğrenildi.




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