Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 12:08

Oturduğu parkta tartıştığı kişilerce bıçaklandı

Karaman’da bir kişi işyerinin karşısında bulunan parkta oturduğu sırada tartıştığı kişiler tarafından bacağından bıçakla yaralandı.

Oturduğu parkta tartıştığı kişilerce bıçaklandı

20 Temmuz 2018 12:08


Olay, Külhan Mahallesi’ndeki Nusret Uysal Çocuk Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dövmecilik yapan Barış A. (34) işyerinin karşısındaki parkta otururken yanına gelen üç kişi ile dövme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın biranda kavgaya dönüşmesi üzerine Barış A., parktakilerin gözü önünde sol bacağından bıçaklandı. Bıçaklayan şahıslar olay yerinden hızla kaçarken, Barış A., oturduğu bank üzerinde kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak kan kaybeden Barış A’nın ayağına bezlerle tampon yaptı. Barış A. daha sonra gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Barış A’yı bıçaklayarak kaçan şahsı yakalaya bilmek için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç