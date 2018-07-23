Ulusal, 3. Uluslararası Karacaoğlan ve Yayla Şenliği yapıldı.

Şenliğin açılışı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Dr. Öğretim Üyesi Bekir Sami Özsoy’un Karacaoğlan şiir dinletisiyle başladı. Daha sonra Sarıveliler Belediye Meclisi’nde alınan kararla Sanatçı Ümmü Erbil’e, Belediye Başkanı Hayri Samur, tarafından fahri hemşehrilik beratı verildi.

Şenliğin ikici günü ise protokol üyeleri tarafından Sarıveliler Belediyesine alınan yeni araçların hizmete sokulması ve belediye tarafından yaptırılan iş merkezi ve konutların açılışıyla başladı. Protokol üyeleri daha sonra törenin yapılacağı Anıt Meydanı’na geçti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlik protokol konuşmaları ile devam etti.

Şenlikte bir konuşma yapan Sarıveliler Belediye Başkanı Sayın Hayri Samur, göreve geldikleri günden buyana Sarıveliler’e yaptıkları hizmetleri tek tek anlatarak, “Karacaoğlan diyarı Taşeli platosu; Sarıveliler’in çileli insanlarının yaşadığı, devletine ve milletine bağlı, özü sözü bir, eli nasırlı insanların helalinden kazandığı, ürettiği, tükettiği bir coğrafyadır. Bunun için burada yaşayan insanlarımıza ne kadar değer verilse azdır" dedi.

Konuşmasında devlet büyüklerini de yer veren Belediye Başkanı Samur, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere önceki dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’a, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, önceki dönem Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Karaman Milletvekillerine ve etkinliklere destek olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri belediye tarafından sünnet ettirilen 34 çocuğa çeşitli hediyeler verdi. Her yıl olduğu gibi bu yılda görkemli bir şekilde gerçekleşen şenlikte yöresel ürünlerin sergilenmesi ve tanıtımı, eşek safari, animasyon ekibi, havai fişek gösterisi ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevgi Petek ve Ramazan Çelik konseri ile son buldu.

İki gün süren şenliklere, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Sarıveliler Kaymakamı Hasan Sadebıyık, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.