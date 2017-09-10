Sarıveliler’de “Yaz seracılığı” projesi

Seraların açılış törenine Sarıveliler Kaymakamı Hasan Sadebıyık, Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Özçalık, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Karaman İl Koordinatörü Özgür Öztürk, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Proje Koordinatörü Ümit Yorgancılar, köy muhtarları, daire ve şube müdürleri, teknik personel ile üreticiler katıldı. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Özçalık, il müdürlüğü olarak özellikle arazi varlığı kısıtlı olan dağ köylerimizdeki çiftçilerimizin gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışma ve projeler yaptıklarını belirterek, bu kapsamda kırsal dezavantajlı alanlarda yürütülen ”Toroslarda Yaz Seracılığı” projesini uygulamaya koyduklarını söyledi. Bu projenin 9 çiftçiye toplam 7 bin 832 metrekare alanda uygulandığını belirten Özçalık, yaklaşık 1’er dekarlık 9 adet seranın yüzde 80’inin hibe olduğunu, 47 bin TL’si çiftçi katkısı, 188 bin TL’si de hibe olmak üzere toplam proje bedelinin 235 bin TL olduğunu ifade etti. Projenin başarılı olarak sürdüğünü ve sonuçları itibariyle de çiftçilerin memnun olduğunu gördüklerini ifade eden İl Müdürü Özçalık, önümüzdeki yıl için de KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığına aynı konuda 20 adet daha sera yapımı için proje sunulduğunu kaydetti.

“Sarıveliler’in gelişimi için çok önemli”

Sarıveliler’in gelişmesi için bu tür projeleri çok önemsediklerini belirten Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur da, bu ve buna benzer tüm projelere belediye olarak her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade ederek, seraların üreticilere hayırlı olmasını diledi. Sarıveliler Kaymakamı Hasan Sadebıyık ise, yaptığı konuşmada, Sarıveliler ilçesinin gelişmesinde tarımsal üretimin büyük önem taşıdığını, özellikle seracılığın gelişmesi ile yakın pazarlara gönderilecek ürünlerin çiftçilerin gelir kaynaklarının artmasına sebep olacağını belirterek, yapımı devam eden Alanya-Sarıveliler yolunun söz konusu tarımsal ürünlerin daha hızlı pazara ulaşmasını sağlayarak zirai gelirin artmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşmalarının ardından seraların temsili anahtarları sera sahibi çiftçilere protokol üyelerince teslim edildi. Program bütün seraları temsilen İbrahim Çetin’e ait seranın açılışının yapılması ile sona erdi.