Şehit cenazesinin Konya’dan Karaman’a getirilişi sırasında vatandaşlar da özel araçlarıyla konvoya eşlik etti. Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın cenazesi Karaman Devlet Hastanesi morguna konmadan önce son kez baba ocağına getirildi. Burada şehidi binlerce kişi karşıladı. Şehidin karşılanışı sırasında yakınları ile komşuları gözyaşlarına boğuldu. Helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi tekbirler eşliğinde Karaman Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehidin cenazesini cenaze aracından AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker ile silah arkadaşları indirdi.

‘Şehit polisin cenazesi babasının yattığı hastanenin morguna kondu’

Felçli olduğu için dün Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan baba İdris Dündar, hastaneye yatırılmıştı. Özel harekat polisi olan oğulları Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın şehit olduğu haberi ise annesi Şerife Dündar’a verilmişti. Karaman’a getirilen şehidin cenazesi babasının yattığı hastanenin morguna kondu.

‘Yarınki cenaze törenine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’da katılacak’

Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar için bugün öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenecek olan cenaze törenine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da katılması bekleniyor.

‘Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın atış eğitimi yaparken görüntüleri ortaya çıktı’

Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın özel harekat polisi olduktan sonra eğitim sırasında atış yaparken görüntüleri ortaya çıktı. Şehit polis, atış eğitimi görüntülerini kendi sosyal medya hesabında paylaştı.