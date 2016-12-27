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27 Aralık 2016 19:17

Tapsız ile Çalışkan Gazipaşa Bedesteni’nde

Tapsız ile Çalışkan Gazipaşa Bedesteni’nde

27 Aralık 2016 19:17

Karaman Valisi Süleyman Tapsız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yoğun kar yağışı sebebiyle çatısı çöken Gazipaşa Bedesteni’nde incelemelerde bulundu.
Karaman’ı 7 gündür etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken karlar, Gazipaşa Bedesteni’nin çatısının çökmesine yol açtı. Gazipaşa Caddesi Ayakkabıcılar Sokağı olarak bilinen sokağın çatısı sabaha karşı yoğun kar yağışına dayanamayarak çöktü. Çöken çatı nedeniyle bazı iş yerleri zarar gördü. Elektrik ve telefon hatları da koparak kullanılamaz hale geldi. Tehlike nedeniyle çarşıda güvenlik tedbiri alınırken, Vali Süleyman Tapsız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan da çöken çatının bulunduğu alana giderek incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, “İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeni ile kar kalınlığı 1 metreye ulaşmış durumda. Erimeye başlayan çatılardaki kar yığınları ağırlaşarak tehlike arz etmeye başladı. Nitekim bu yüzden Gazipaşa Bedesteninin çatısı aşırı yüke dayanamayarak sabaha karşı çöktü. Bu konudaki en önemli tesellimiz sokağın boş olmasından dolayı hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesidir. Allah beterinden korusun. Bu bölgede faaliyet gösteren ve zarar gören esnaflarımıza büyük geçmiş olsun diliyorum. Ekiplerimiz enkaz kaldırma çalışmalarını mümkün olan en kısa sürede tamamlayacaktır" dedi.
İncelemeler esnasında Vali Süleyman Tapsız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.



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