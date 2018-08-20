Tatilden dönen ailenin bulunduğu kamyonet takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, 13.00 sıralarında Karaman-Konya karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gün önce gittikleri Alanya tatilinden Karaman’a dönen Mesut Kaygın (42) idaresindeki 70 FU 482 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole devrildi. Ters dönen araçta sıkışan Mesut Kaygın, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan sürücünün eşi Nuray Kaygın (43) ile kızı Şeyda Kaygın (20) ve oğlu R.K. (11) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araçta sıkışan sürücünün cenazesi itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşların sonunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Polisin yaptığı incelemelerin ardından sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen Kaygın ailesinin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.