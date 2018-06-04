Vali Meral, sportif yetenek taraması etkinliğine katıldı

sınıfta okuyan öğrencilere yönelik devam eden “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” etkinliğe katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi olan “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” kapsamında Karaman’da genç yeteneklerin keşfedilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Proje kapsamında Vali Fahri Meral, 81 ilde hayata geçirilen ve sportif yeteneği olan çocukların keşfedilerek başarılı bir sporcu olmalarını sağlayacak projenin yürütüldüğü Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Meral, bilimsel yöntem ve metotlarla küçük yaştaki çocukların sportif taramaya tabi tutularak yeteneklerinin keşfedilmesini ve sporun farklı kollarında başarılı birer sporcu olmalarını amaçlayan çalışmaları ve uygulamaları yerinde takip ederek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ile İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu’ndan bilgiler aldı. Projenin öğrencilerin gelişiminde önemli bir katkı sağlayacağını ifade eden Vali Meral, tüm öğrencilere eğitim ve spor yaşamlarında başarılar diledi.