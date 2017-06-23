Vali Tapsız, Karaman’a veda etti

Valilik önünde düzenlenen uğurlama törenine Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, daire müdürleri ve valilik personeli katıldı. Türkçe’nin başkenti Karaman’da görev yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Vali Tapsız, Karaman’da çok güzel duygularla ayrıldığını belirterek, “Amacımız baki kalan bu kubbede geride hoş bir seda bırakabilmektir. Karaman halkıyla kurduğumuz sıcak ve samimiyete dayalı bağımız biz ayrılsak da hiçbir zaman eskimeyecek. Bu yüzden Karaman sadece görev yaptığımız bir yer olarak değil, ülkemizin en güzel yerlerinden birisi olarak gönüllerimizde her zaman yer edinecektir. Görev yaptığımız süre içerisinde desteklerini esirgemeyen ve hep yanlarında olan Karaman halkına en derin ve en kalbi sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Vali Süleyman Tapsız, veda konuşmasının ardından Karaman protokolü ve valilik personeli ile tek tek vedalaşarak Karaman’dan ayrıldı.