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21 Haziran 2017 10:17

Vali Tapsız, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Kazımkarabekir Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler için verilen iftar yemeğine katıldı.

Vali Tapsız, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

21 Haziran 2017 10:17


İftar yemeğine, Vali Tapsız’ın yanı sıra İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, İlçe Belediye Başkanı Ali İhsan Alanlı, İl Genel Meclis Üyeleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. İftar öncesinde şehit aileleri ve gazilerin bulunduğu masaları gezen Vali Tapsız, yakından ilgilenerek bir süre onlarla sohbet etti. İftar programı sonrasında Ramazan ayının ilimize, ülkemize ve tüm İslam ümmetine hayırlar ve güzellikler getirmesi dileklerinde bulunan Vali Tapsız, yardımlaşmanın ve paylaşmanın dolu dolu yaşandığı, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı şerifin birliğimizin ve beraberliğimizin devamına, kardeşlik ikliminin pekişmesine vesile olması temennisinde bulundu. Konuşmasında konuklarının ve tüm inananlarının Kadir Gecesini ve idrak edilecek olan Ramazan Bayramını tebrik eden Tapsız, “Bu toprakları bize mukaddes bir vatan emanet eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor; hayattaki gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.




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