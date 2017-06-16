Vali Tapsız, Türkoloji Merkezi Türkçe Kütüphanesini gezdi

Türkoloji Merkezi Türkçe Kütüphanesi Müdürü Ali Türedi’den kütüphane hakkında bilgiler alan Vali Tapsız, Türkçenin başkenti olan ilimize böyle bir merkezin kazandırılmasına katkı veren tüm yetkililere teşekkür ederek, dilimizi canlı tutarak yaşatmak ve sahip çıkmak adına bütün vatandaşlarımızın Türkçe Kütüphanesinden istifade edebileceklerini ve sahip olduğu farklı nitelikteki kitaplarla geçmişe dair yolculuk yapabileceklerini söyledi.

Türkoloji Merkezi Türkçe Kütüphanesinde, Türk dili araştırma kitapları yoğunlukta olan edebiyat, sözlük, ansiklopedi, tarih ve Türk sanat tarihi kitapları yer alıyor. Türkoloji merkezinde ayrıca kütüphanenin önemli koleksiyonlarından biri de yerel ve ulusal gazete arşivine sahip olması. Karaman genelinde çıkan gazetelerin de arşivlendiği merkezde ayrıca Osmanlıca yazmanın tıpkıbasımı eserleri olan Ahmet Karahisari’nin Kur’an-ı ve Mevlana’nın Divanı da yer alıyor. Türkoloji merkezinde bunların dışında Millet Kütüphanesi, Ali Emiri koleksiyonun 700 civarında yazma eserin dijital kopyaları da bulunuyor.