Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 16:27

Vali Tapsız’dan emniyet ve jandarma personeline başarı belgesi

Vali Tapsız’dan emniyet ve jandarma personeline başarı belgesi

03 Ocak 2017 16:27

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığında görev yapan başarılı kolluk kuvvetlerine uzmanlık alanlarında gösterdikleri gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi vererek tebrik etti.
Valilikte düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk ve başarı belgesi almaya hak kazanan emniyet ve jandarma personeli katıldı.
Vali Tapsız, “Kurumlarında üstün performans gösteren jandarma ve emniyet teşkilatı personellerimizi başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesiyle ödüllendirmeyi uygun gördük. İlimizde huzur ve sükûn varsa bunlar sizin gayretli çalışmalarınız sayesindedir. Çünkü gece gündüz demeden canınızı dişinize takarak çalışıyorsunuz. Bu nedenle jandarma ve emniyet teşkilatımız ilimizde ve ülkemizde güvenimizi ve huzurumuzu sağlayan önemli kurumlarımızdır” dedi
Vali Tapsız, emniyet ve jandarma teşkilatında görev yapan tüm personelleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    3°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç