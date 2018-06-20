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20 Haziran 2018 16:36

Ziraat Odası’ndan üreticilere üzüm sıkma makinası

Karaman Ziraat Odası, üzüm üreticisine destek olmak için üzüm sıkma makinası dağıttı.

Ziraat Odası’ndan üreticilere üzüm sıkma makinası

20 Haziran 2018 16:36


"Ülkenin gelişmesi için tarım ve hayvancılığa gözümüz gibi bakmak zorundayız" diyen Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, "Yediğimiz her lokmada çiftçilerimizin nasırlı ellerinin desteği var. Hep acaba çiftçilerimize, üreticilerimize nasıl destek verebiliriz diye gece gündüz çalışmaya, destek amaçlı projeler üretmeye devam ediyoruz. Pekmez üreten çiftçilerimize İl Özel İdaremizle birlikte ortak bir projemiz olan 32 adet üzüm sıkma makinelerimiz yüklenici firma tarafından 15 adedinin teslimatı odamıza yapıldı. Pekmez sezonu başlayıncaya kadar tüm köylerimize dağıtımını yaparak çiftçilerimizin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.




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