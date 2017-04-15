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15 Nisan 2017 11:23

Bakan Ahmet Arslan, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde serbest geçişler 15 Temmuz’da başlayacak”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, 15 Temmuz 2017 tarihinde serbest geçişlerin başlayacağını belirtti.

Bakan Ahmet Arslan, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde serbest geçişler 15 Temmuz’da başlayacak”

15 Nisan 2017 11:23


Arslan, Kars’ta Valiliği ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, 20 milyon insanı ilgilendiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde önemli adımlar attıklarını, Gişeleri kaldırmak ve serbest geçiş sistemini sağlamak için 20 Nisan’da önemli adımlar atacaklarını söyledi.


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Yaklaşık 15 milyon nüfusun yaşadığı ve 5 milyon da sürekli İstanbul’a gelen hareketli bir nüfus olduğunu düşündüğünüz zaman 20 milyon insanımızı ilgilendiren 15 Temmuz Şehitler Köprümüzde de önemli adımlar attık. Gişeleri kaldırmak ve serbest geçiş sisteminin sağlamak üzere 20 Nisan’dan itibaren adım atıyoruz. Malumunuz 15 Temmuz Şehitler köprüsü 3 şerit gidiş şeklindedir. Dolayısıyla 3 şerit gelişe karşılık 8 gişemiz var. Biz bu gişelerin 4 tanesinde serbest geçişe yönelik tadilatı yaparken 4 gişeden hizmet vereceğiz ki 3 şeritten gelen insanlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamadan trafik akışı sağlanmış olsun” dedi.


Diğer 4 gişeyi yer değiştirerek kaldıracağız. Böylece 20 Nisan’da başlayacağımız serbest geçiş çalışmalarını 15 Temmuz’da bitirerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 15 Temmuz Şehitler Günü’nde inşallah serbest geçişi sağlamış olacaklarını ifade eden Bakan Arslan, “İnsanlarımız artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanırken her hangi bir şekilde gişelerde bekleme ve gecikme yaşamayacak. Yolun üzerindeki TAK sistemiyle diğer yerlerde yaptığımız gibi otomatik ücret okuma sistemi ile de insanlarımız rahatlıkla seyahatlerini yapacaklar. Ve bir şeyi daha önemsiyoruz bu konuda hem OGS gişelerimiz var hem HGS gişelerimiz var. Diyelim ki HGS’si olan bir sürücü ters taraftan gidiyorsa kendi gişesine geçebilmek için orada bir zik-zak çiziyor ve trafik sıkışıklığına tıkanıklığına sebep oluyor. Halbuki serbest geçiş sistemi ile herkes istediği şeritten ve hiçbir şekilde hız kesmeden geçmiş olacak. Bu da İstanbul’umuz için hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.




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