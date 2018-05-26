Bakan Ahmet Arslan STK’larla bir araya geldi

Kars’ta Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Esnaf Odalar Birliği’ne başkanlıklarına seçilen Ertuğrul Alibeyoğlu, Metin Durmuş ve Adem Burulday’a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Bakan Ahmet Arslan ilk olarak Ticaret Odası Başkanlığı’nı geldi. Arslan’ı TSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

TSO Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantı konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Kars’ın ulaşılabilir ve erişilebilir olması en büyük avantaj, hem Batı aksında ta Edirne’ye kadar sıcak asfalt, bölünmüş yollarla bağlanmış olması, Akdeniz’e, İran’a kadar yine Irak’a kadar, Suriye’ye kadar bölünmüş yollarla bağlanmış olması ve Doğu aksında da hem Aktaş Sınır Kapısı’nın açılması ve Aktaş’a giden tünelle birlikte yolu konforlu hale getirmiş olmamamız, yine Türkgözü Sınır Kapısı’nda Ilgar Tüneli dahil Gürcistan’a erişimin bölünmüş yol sıcak asfalt oluyor olması, Cankurtaran Tüneli’ni açtık, inşallah gelecekte Sahara Tüneli ile birlikte gelecekte biz Kars’ı bu safer Karadeniz’e çok daha kolay bağlamış olacağız. Böylece Kars etrafındaki şehirleri değil, etrafında ki ülkelere kolay erişen, kolay ulaşan bir il haline geliyor” dedi.

BTK Demiryolu hattının Kars’ın geleceğini değiştireceğini ifade eden Arslan, “Demiryolu, bir ilin geleceğini değiştiriyor. Bir bölgenin geleceğini değiştiriyor. Tabi ülkenin geleceğini değiştiriyor. Kars’a kadar mevcut demiryolunu rehabilete etmemiz, aşağı yukarı 50 yıldır el değmemiş olan demiryolunu, hatta Akyaka’ya kadar tamamen yenilemiş olmamız ve yine raylarını da 49’luk raylardan 60’lık raylara çıkarmış olmamız yol konforunu çok artırdı. Doğu Ekspresiyle gelen misafirlerimiz bu hakkı teslim ediyor. Yol iyileştiği, trenler yenilendiği konforlu hale geldiği için Kars bu anlamda tercih edilir hale geldi. Ama Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu marifetiyle biz ilimizi ve ülkemizi ta Çin’e kadar bağladık. Demiryolu ile bağlanmanız şehirlerin, ülkelerin gelişmesi adına önemlidir. Ve onunla da yetinmedik. Kars’ta Lojistik Merkezi inşaatı devam ediyor. Yol kenarında olmaması nedeniyle gözükmüyor. Ama ciddi bir inşaat var. Bu sene inşallah hedefimiz Lojistik Merkezi’ni bitirerek elbette ki Karslı gençlere istihdam oluşturmak, ancak daha da önemlisi oradan yapacağımız elle işlemeyle, yük hareketiyle, ihracatla, Kars ticaret erbabının, sanayi erbabının bundan sonra inşallah ihracatı daha fazla yapabilir olması, şehir ekonomisine daha fazla katkı sağlıyor olması, bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız yürüyor. Ve yine gelecekte bununla da yetinmeyip Edirne’den Kars’a kadar inşallah hızlı treni de yaptığımızda güç hareketi de güçlenecek. Ve daha da önemlisi Kars-Iğdır-Dilucu-Nahcivan-İran’da bağlanmış olacak. Pakistan’a, Afganistan’a bağlanmış olacak. O projeyle birlikte Kars’ı 3 yol ağzı haline getirdiğimizde eminim ki sanayimiz ve ticaretimiz bu anlamda büyüyecek. Sadece bu değil, Kars’ın mevcut tarımsal ürünleri, hayvansal ürünleri ve inşallah yine Kars Organize Sanayi Bölgesi, 2’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde de artık tahsisler başlıyor. Böylece sanayinin de büyümesiyle birlikte inşallah biz Kars’ında geleceğini değiştirmiş olacağız. Ülkemize Kars üzerinden geçmişteki gibi katımızı artıracağız. Ve gençlerimize istihdam anlamında ciddi bir yol alacağız” diye konuştu.

Bakan Ahmet Arslan, daha sonra sırasıyla Ticaret Borsası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığı’nı ziyeret etti. Arslan, yeni seçilen oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bakan Ahmet Arslan’ın STK ziyaretlerine Vali Rahmi Doğan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Milletvekili adayları Prof. Dr. Yunus Kılıç, Abdulfetah Çetinkaya’da eşlik etti.