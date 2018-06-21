Bakan Arslan’ı şaşırtan karne

39 yıl önce CHP iktidarı zamanında yaşanan zorlukları ilçede esnaf gezisi yapan Bakan Arslan’a anlatan Resul Aladağ, her şeyin karne ile dağıtıldığını söyleyerek yıllardır sakladığı akaryakıt karnesini gösterdi.

Bakan Arslan, bunun üzerine "İşte bizim tam olarak anlatmak istediğimiz CHP zihniyeti bu. Halkına karne ile ihtiyaçlarını dağıtan CHP bugün kalkmış ’ben daha iyi yaparım daha iyi hizmet ederim’ diyor. Resul bey 39 yıl önce yaşadığı bu zorlukları halen unutmamış ve saklıyor. Akaryakıt karnesi elinde. Bugün Resul beye gelip ben daha iyi hizmet ederim diyebilir mi CHP? Asla. İşte şimdi ki neslin de daha iyi anlayabilmesi için bunlar birer kanıttır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’dan daha iyi bir lider, AK Parti hükümeti gibi bir hükümet bulmak zor. Ben umuyorum ki halkımız tıpkı 39 yıl öncesini unutmayan Resul bey gibi onlar da hizmetin gerçek sahibi Cumhurbaşkanımıza ve AK Partiye sahip çıkacaktır" dedi.