Bakan Arslan’ın Karslılar bağrına bastı

Esnaf ziyaretine Ordu Caddesi’nden başlayan Bakan Arslan, beraberinde AK Parti milletvekili adayları Prof. Dr. Yunus Kılıç, Adülfetah Çetinkaya, İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte önce PTT Müdürlüğü’ne geçti. Burada posta işlemleri için bekleyen vatandaşlar bir süre sohbet eden Arslan, sırasıyla Faikbey Caddesi ve Kazımpaşa Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. 24 Haziran seçimlerinde vatandaşlardan destek isteyen Bakan Arslan’a vatandaşlardan ‘destek’ sözü geldi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın destekleriyle Kars’ın sorunlarının tek tek çözüldüğüne dikkat çeken vatandaşlar, “Bakanımızın sayesinde Kars’ın sorunları tek tek çözülüyor. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Belediyenin yapması gereken yolları da bakanımız yaptırıyor. Daha ne isteyelim Allah razı olsun. Kars’ın kalkınması, gelişmesi ve modern şehirler arasında yerini alması için 24 Haziran’da kendilerine destek vereceğiz” diye duygularını dile getirdiler.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a en çok ilgi gösteren ise gençler oldu. Bakan Arslan ile sık sık fotoğraf çektirmek isteyen gençler zaman zaman izdiham yaşanmasına da neden oldu. Geceyi Kars’ta geçirecek olan Arslan, Cumartesi günü de bir takım ziyaretler gerçekleştirecek. Arslan Cumartesi günü programın ardından Erzurum’a hareket edecek.