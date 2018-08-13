Başkan Alibeyoğlu, Türkiye ekonomisine destek çağrısı yaptı

Aibeyoğlu, özellikle doların, ABD’nin küresel çıkarları için ve birçok ülkeyi felakete sürükleme pahasına bir dış politika aracı olarak kullanıldığını söyledi.

Vatandaşların bireysel ve kısa vadeli menfaatlerini bir kenara bırakarak, durumdan istifade etmeyip döviz, altın ve mal stoklamaktan vazgeçerek ülke ekonomisini daha fazla zora sokmamaya davet eden Alibeyoğlu, “Çünkü gün siyaset, parti veya eleştirme günü değil; gün memleket ve ayakta kalma günüdür. Ülkenin temel sorunları bu ülkede yaşayan tüm vatandaşların da temel sorunlarıdır. Unutmamalıyız ki bu geminin içerisinde hepimiz varız. Bu ülke batar ise hepimiz batarız. Gemiyi batırmak isteyenlerden ve gemi dışı koşullardan şikayet etmenin hiçbir derde deva olmadığını hepimiz görmeliyiz. Hepimiz elbirliğiyle geminin batmamasını sağlamak için en rasyonel, en akılcı, sonuç alıcı önlemlerin alınmasına katkı sunmalıyız” dedi.

Kimse bizlere dolardan veya Euro’dan 3-5 kazandık diye ödül vermeyecektir. Kazancımıza karşın aynı oranda alım gücünde kaybolmalar meydana gelecektir diyen Alibeyoğlu, “Sadece cebimize gireceğini düşündüğümüz paranın oysaki ülkenin ekonomisine derin yaralar açacağını, binlerce işletmenin bu kurdan etkileneceğini, hatta binlerce kişinin işsiz kalmasına yol açacağını unutmayalım. Meselenin özünün, bizim cebimize girecek miktara değil de fotoğrafın tamamına bakmak olduğunu düşünmekteyim. Bugün döviz veya mal stok yaparak kazanacağımızı düşündüğümüz tutarların, ülkemize verdiği zararları iyi düşünüp, devletimizin yanında olup, imkanlarımızı devletimizin menfaatlerine göre kullanmamız gerektiğini unutmamalıyız. Gelin döviz, altın mal stoklamaktan vazgeçip duyarlı davranarak ülkemiz için el ele verelim. ABD’nin diğer ülkelere baskı aracı olarak kullandığı doların, uluslararası piyasalardaki egemenliğine ülkemizde son vererek yolumuza devam etmeliğiz.

Dönem Ekonomik milli mücadele dönemidir” diye konuştu.