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22 Haziran 2017 16:47

Başkan Karaçanta girişimcilik desteği ile açılan iş yerlerini ziyaret etti

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, kadın girişimcileri işyerlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Başkan Karaçanta girişimcilik desteği ile açılan iş yerlerini ziyaret etti

22 Haziran 2017 16:47


Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve Meclis Eşitlik Komisyon Başkanı Hülya Çağraşan ile birlikte Belediye Başkanlığı’nın vermiş olduğu Girişimcilik Eğitimlerinden sertifika alıp ve KOSGEB Desteği kullanarak işyeri açan 9 girişimciyi iş yerlerinde ziyaret etti.


Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, tüm kadın girişimcileri gönülden desteklediklerini ve istihdama kapı açan kadın esnafları ayrıca tebrik ederek, her zaman yanında olacaklarını belirtti. Karaçanta, kadını ekonomik hayat içinde güçlü kadın modeli olarak görmekten gurur duyduğunu kaydetti.


Bir süre kadın girişimcilerle sohbet eden Karaçanta, Kars’ta kadın girişimcilerin sayısının her geçen gün arttığını bunun sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.




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