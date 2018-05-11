Azerbaycan Kars Başkonsoloslu Nuru Gulİyev, Serj Sarkisyan’ın istifasının ardından Ermenistan’ın başına geçen Protestoların Lideri Nikol Paşinyan’ın, Şuşa’nın işgalinin yıldönümü olan 8 Mayıs’ta başbakan olmasının son derece manidar olduğunu belirtti

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Bağımsız Azerbaycan Devleti’nin Kurucusu Umum Milli Lider Haydar Aliyev’in doğumunun 95. yıl dönümü ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümü nedeniyle kutlama etkinliği düzenlendi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında ilk olarak Merhum Haydar Aliyev’in Eski Erzurum Caddesi üzerinde bulunan anıtına, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, konsolosluk personeli, Kafkas Üniversitesi’nde görevli öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından karanfil bırakıldı.

Buradaki törenin ardından Başkonsolos Guliyev, törene katılan davetlileri ve gazetecileri konsolosluk binasında kabul etti. Guliyev burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan Devletinin Kurucusu Umum Milli Lider Haydar Aliyev’in doğumunun 95. yıl dönümü ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümü nedeniyle Kars’ta gerçekleştirilecek olan kutlama etkinlikleri ile ilgili olarak bilgi verdi.

Guliyev, Ramazan ayının başlaması nedeniyle asıl kutlama etkinliğinin, 15 Mayıs 2018 günü akşam 19.00’da Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Nihat Bayşu Konukevinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

“Sarkisyan gitti, Paşiyan geldi ama hiçbir şey değişmeyecek”

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Serj Sarkisyan’ın istifasının ardından Ermenistan’ın başına geçen Protestoların Lideri Nikol Paşinyan’ın, Şuşa’nın işgalinin yıldönümü olan 8 Mayıs’ta başbakan olmasının son derece dikkat çekici ve kasıtlı olduğunu söyledi.

Ermenistan’ın işgalci tutumunu sürdürdüğü için başta Bakü Tiflis Kars Demiryolu Projesi olmak üzere Bakü-Erzurum Gaz hattı ve TANAP gibi birçok projelerden de mahrum kaldığını ifade eden Başkonsolos Guliyev, “Azerbaycan’ın İşgal edilmiş Karabağ toprakları gibi bir derdi var. Bu topraklarımızı işgal eden devlet ise komşumuz Ermenistan’dır. İşgalciliği destekleyen başka güçler ve devletler de vardı lakin Haydar Aliyev ve İlham Aliyev’in siyasetleriyle o devletleri tecrit ettik. Bugün olduğu gibi Ermenistan’da oyuncak bir inkılap yaptılar. Sarkisyan güya hakimiyetten gitmiş ve partisinin başına oturmuş ve Nikol Paşinyan’ın diye biri başa geçti. Paşinyan, Şuşa’nın işgal günü olan 8 Mayıs’ta başbakan seçildi ve 9 Mayıs’ta Azerbaycan’ın işgal olmuş toprakları olan Karabağ’ı ziyaret edip ve orada tören yapıp sözde zaferini kutladı. Bu demektir ki aslında Sarkisyan henüz gitmemiştir ve O’nun siyaseti devam etmektedir. Ermenistan işgalci siyasetini daha da sertleşmektedir. Ermeniler işgalci siyasetini asla terk etmeyi düşünmemektedir. Bakü Tiflis Kars Demiryolu, Bakü Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü - Erzurum Gaz Hattı ve TANAP hattı hazır haldedir. Ve 2019 yılında açılışı yapılacak. Bu da demektir ki yeni alanlar ve gelişmeler sağlanacak. Rüyalar gerçekleşiyor. Bizim devlet başkanımız sayesinde Türkiye’nin desteği ile artık Avrupa bizden gaz almak istiyor. Ermenistan bu işgalci tutumu nedeniyle bütün bu projelerden tecrit oldu. Ermenistan işgalci siyasetini sürdürmeseydi belki de yakında münasebetler kuracaktık. Ama artık iş işten geçti ve bundan sonra Ermenistan ile ilişkiler normalleşse bile bu projeler Ermenistan topraklarından geçmeyecektir. Hatta Ermenistan barış için bile her türlü girişiminde kendini tecrit etmiştir. Onlar böylece tarihlerinin en büyük fırsatlarını böylece geri teptiler. Ama bugün iktisadi ve siyasi olarak ve ordu anlamında güçlü Azerbaycan ile bir araya gelme şansları kalmamıştır” dedi.

“Karabağ’ı tamamen işgalden azad edeceğiz”

Ermeniler tarafından işgal edilen Karabağ’ın bir gün tamamen işgalden kurtulacağına dikkat çeken Başkonsolos Nuru Guliyev, “Devlet Başkanımız Aliyev’in de ifade ettiği gibi biz asla izin vermeyeceğiz ki Azerbaycan toprakları üzerinde ikinci bir Ermenistan devleti kurulsun. Ermenileri düşünüyorlar ki milletin öz mukadderatına müdahale etsin. Daha önce Azerbaycan topraklarında yaşamış Ermeniler, Ermenistan’da kabul edilmiyorlar. Onlar orada yabancıdırlar. Çünkü onlar Azerbaycan’ın terbiyesini, medeniyetini ve konukseverliğin, Türk duygusallığını aldılar. Karabağ Ermenileri onlardan her manada yüksek özelliklere sahiptir. Biz Karabağ’ı tamamen işgalden azad edeceğiz. Bizim iktisadımız ve gücümü var. Ermeniler 20 yıldan beridir bu konuda siyasi bir başarı elde etmiş değillerdir. Ama bizi devlet başkanımız İlham Aliyev öyle bir yolunu bucaktır ki işgal edilmiş topraklarımızı geri alacağız” diye konuştu.

Guliyev, daha sonra özetle şunları söyledi:

“Büyük Önder Atatürk’ün Cumhuriyeti Kurduğu yılda bizim ulu önderimiz Haydar Aliyev doğdu. O gün yeni bir Türk Önder doğdu. Büyük Azerbaycancımızın devlet olarak kurulmasını sağladı. Aliyev yaşamı boyunca ordumuzun kurulmasında, sanayimizin gelişmesinde, iktisadımızın gelişmesi için büyük işler yaptı. O’nun dünya görüşünü üzerinde bugün Azerbaycan dünyada tanınıyor ve sesini yükseltiyor. Bizin Haydar Aliyev’ve tarihimizin manevi bir borcumuz var. Asırlar boyu gelmiş Azerbaycan devletinin ve devletçiliğinin sonlanması ve sönüp gitmemesini Haydar Aliyve’e borçluyuz. O’nun zekasının sayesinde bugün Azerbaycan ayağını üstünde durmaktadır. Haydar Aliyev’in devamında bugün Devlet başkanımız İlham Aliyev, yürüttüğü siyaset devletimizi daha da inkişaf ettirmektedir. Türkiye ile Azerbaycan arasında çok büyük projeler hayata geçirildi. Bu projelerinden biri de Baki Tiflis Kars Demiryolu faaliyet başlamıştır ve her geçen gün taşına yüklerin miktarı artacaktır. Artan her yük Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın büyük gelir elde etmesini sağlayacak. BTK Demiryolu ile 16,5 milyon tonun üzerine çıkacak buda ülkelerimiz için çok ciddi bir gelir, iş potansiyeli ve sağlayacaktadır.”