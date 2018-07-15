Binlerce Karslı 15 Temmuz’un 2’inci yıl dönümünde sokaklara döküldü

Faikbey Caddesi Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen programda binlerce Karslı ellerinde bayraklarla tören alını doldurdu. Türkiye’de İstanbul ve Ankara’dan sonra en çok tankın sokaklara çıktığı il olan Kars’ta vatandaşlar bir kez daha tören alanında yerini alarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda konuşan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 15 Temmuz’da hain darbecilerin tanklarla evine gelerek kendisini teslim almak istediklerini söyledi.

Başkan Murtaza Karaçanta, “Az önce o tankları, topları izlediniz ya asıl onların Kars’ta mağdur ettiği kişilerden bir tanesiyim. O akşam o tanklar, toplar belediye başkanının evindeydi. Belediye başkanınızı almak için evine kadar geldiler. İş makinelerimizle barikat kuralım dedik, sokakları kestik, iş makinelerimizi, kamyonlarımızı tanklara hedef ettiler. Dolayısıyla 15 Temmuz’u özellikle unutmayalım” dedi.

Kars Valisi Rahmi Doğan ise, “Bir 15 Temmuz akşamında yine Milli İrade aşkıyla meydanlardayız. Bildiğiniz gibi ülkemiz, 15 Temmuz 2016 günü tarihinin en kritik günlerinden birini yaşayarak, tarihte eşine az rastlanır bir ihanet neticesinde kanlı bir darbe girişimine maruz kaldı. O gece, ülkemizin ve milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinde yuvalanan Fethullahçı Terör Örgütü milletimize, demokrasimize ve Milli İradeye karşı darbe yapmaya kalkıştı. Her bir olayın hafızalarımıza acı hatıraları ile kazındığı o gecede; Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devlet adamlarımıza ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı alçakça saldırılar düzenlendi. Havalimanları, köprüler, basın-yayın kuruluşları ve birçok kritik nokta fiilen işgal edildi. Masum halkımız; kendi vergisi ile alınan uçak, helikopterler ve tankların hedefine alınarak insanlık dışı saldırılara maruz kaldı.

Lakin Fethullahçı Terör Örgütü ve arkasındaki üst akıl, kanlı hayallerine girişirken bazı şeyleri hesaba katmamışlardı. Onlar, “Kaderin üstünde bir kader vardır” diyerek kendisine biçilen kadere razı olmayan aziz milletimizi unutmuşlardı. Onlar, “Şehitler Tepesi boş değil” diyerek vatan ve bayrak uğruna hesapları bozan aziz milletimizi hesaba katmamışlardı. Hamdolsun ki; milletimiz ve siz değerli Karslı hemşehrilerim o gece, vatan sevgisinin, fedakârlığın, cesaretin, yiğitliğin, bir hilal uğruna şehadete yürümenin ne demek olduğunu darbecilere ve arkasındaki zihniyete bir kez daha hatırlattınız. Aziz milletimizin, kendi iradesine ve demokrasiye sahip çıkan asil duruşu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ve hükümetimizin demokrasiye sahip çıkmadaki tereddütsüz kararlılığı sayesinde darbe girişimi aynı gece püskürtülmüştür. Millet iradesini hiçe sayarak başlatılan o karanlık ve kanlı darbe girişimi, Canı pahasına direniş gösteren, bedenini tankların önüne atarak milli iradeye sahip çıkan 250 aziz şehidimizin, 2 bin 196 kahraman gazimizin ve fedakâr milletimizin kararlı duruşu sayesinde önlenmiştir” diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Söylenecek çok şey yok Çünkü söylenecekleri, 2 sene önce meydanlarda halkımız söyledi. Milletimiz söyledi. Karslılar söyledi. Dediniz ki, ‘söz konusu olan vatansa, söz konusu olan istikbalimiz ve istiklalimizse eğer biz gözümüzü kırpmadan şahadet şerbeti içmeye gideriz.’ Nitekim öyle yaptınız. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerde, bizlerde o gecenin şahitleriydik. O gece 250 vatan evladı gözünü kırpmadan reisinin arkasında istikbalinin arkasında şahadet şerbeti içti. Rabbim şehitlerimizin hepsinin mekanlarını cennet eylesin. Dünden bugüne Ebul Hasan Harakani Hazretleri şehidimiz başta olmak üzere bu ülke için bin yıldır bu coğrafyada şahadet şerbeti içen bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyoruz. İşte hainler o gün derslerini alırken, bu milletin ecdadının izinden yürüdüğünü, bu milletin her bir kadının Nene Hatun olduğunu bir kere daha gördü” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına; Kars Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve binlerce Karslı katıldı.