Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 12:09

Donan gölde yaşayan ördeklere yem desteği

Kars Sarıkamış’ta aşırı soğuklardan donan Ördek Gölü’nün küçük bir kısmında yaşamak zorunda kalan yaban ördeklerine yem desteği yapıldı.

Donan gölde yaşayan ördeklere yem desteği

01 Aralık 2017 12:09


Orman ve Su İşleri Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıkamış Keklik Deresi mevkii Ördek Gölü’nde buz tutan gülün küçük bir bölümünde yaşayan çok sayıda ördeğin yem sorunu yaşamaması için harekete geçti. Orman ve Su İşleri Kars Şube Müdürü Murat Doğanay ve beraberindekiler Ördek Gölü’ne gelerek yaban ördekleri için gölün etrafına buğday döktü.


Doğanay, kış şartlarının çok ağırlaşması ile donan gölde sıkışan ördeklere yem götürdüklerini belirtti.


Ördekler, göle dökülen yemleri görevliler ayrıldıktan kısa süre sonra yedi. Yetkililerin bölgeye zaman zaman yem bırakacakları öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
4
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    4°C
  • Cumartesi
    Sisli
    6°C
  • Pazar
    Sisli
    6°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç