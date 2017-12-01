Donan gölde yaşayan ördeklere yem desteği

Orman ve Su İşleri Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıkamış Keklik Deresi mevkii Ördek Gölü’nde buz tutan gülün küçük bir bölümünde yaşayan çok sayıda ördeğin yem sorunu yaşamaması için harekete geçti. Orman ve Su İşleri Kars Şube Müdürü Murat Doğanay ve beraberindekiler Ördek Gölü’ne gelerek yaban ördekleri için gölün etrafına buğday döktü.

Doğanay, kış şartlarının çok ağırlaşması ile donan gölde sıkışan ördeklere yem götürdüklerini belirtti.

Ördekler, göle dökülen yemleri görevliler ayrıldıktan kısa süre sonra yedi. Yetkililerin bölgeye zaman zaman yem bırakacakları öğrenildi.