Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 21:43

Fenerbahçe galibiyeti Beşiktaşlıları Kars’ta sokağa döktü

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Fenerbahçe galibiyeti Beşiktaşlıları Kars’ta sokağa döktü

25 Şubat 2018 21:43

haftasında Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fenerbahçe’yi Quaresma (2) ve Vida’nın attığı gollerle 3-1 mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Kars’ta sokaklara döküldü.


Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Kars’ın en işlek caddelerinden Faikbey Caddesi’ne çıkan taraftarlar burada bulunun at heykeli önünde şarkıları söyledi, yaktıkları meşalelerle büyük coşku yaşadı. Beşiktaşlı taraftarlar otomobilleri ile konvoy oluşturarak tur attı. Cadde ve sokakları trafiğe kapatan taraftarlar, “En büyük Beşiktaş, Şampiyon Beşiktaş” sloganıyla Fenerbahçe galibiyetini gönüllerince kutladılar.


Faikbey Caddesi üzerinde Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler güvenlik önlemi alırken, Beşiktaşlı taraftarlar bir süre Fenerbahçe galibiyetini kutladıktan sonra sessizce dağıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
3
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç