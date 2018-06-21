Hamile eşini öldüren cani koca: "Pişmanım"

30 Mayıs’ta meydana gelen olayda eşini canice öldüren B.A.’nın vermiş olduğu ifadede ilginç detaylar ortaya çıktı. Sezen A. ile 2013 yılında evlendikten sonra eşinin daha önce başka biriyle nişanlı olduğunu öğrendiğini belirten B.A. "Eşimi kaçırarak evlendiğim için o dönem İstanbul’da yaşıyorduk. Karımı ailesiyle barışması için Armutlu köyüne gönderdim. Eşimin annesi beni arayarak kızını hapsettiğimi iddia ederek İstanbul’a göndermeyeceğini söyledi. Böyle olunca köye döndüm, eşimi almak istedim. Ailesi bırakmayınca eşim iki çocuğumuzla bir süre Kars Kadın Sığınma Evi’nde kaldı. Daha sonra İstanbul’a döndük. Burada da tartışmalarımız nedeniyle kadın sığınma evinde uzun süre kaldı. Eşimin ailesinin araya girmesiyle barışarak Kars’a dönmeye karar verdik. Annem ve babamla aynı evde yaşıyorduk. Eşimin beni aldattığından şüphelenmiştim. Aramızda tartışma çıktı, eşim yine sığınma evine gitti. Yine eşimi ikna ettikten sonra evimize döndük. Bir süre sonra eşim ile psikiyatri polikliniğine gidip tedavi olmak istediğimizi söyledik. Bu tedavinin bize faydaları oldu, eski mutlu günlerimize döndük" dedi.

"Beni sevmediğini, kadın sığınma evine gideceğini söylüyordu"

B.A., ifadesinde şunları söyledi:

"Eşimin cep telefonu hattı benim adıma kayıtlı olduğu için hattı kendi telefonuma yönlendirdim. Eşimi gizli numaraların aradığını gördüm. Çanakkale’de her yaptığımdan haberdar olmasının sebebinin benim iş arkadaşım M.D. olduğunu sanıyorum. Çünkü bu şahıs ben çay içerken bana telefonumu getirmişti, bu sırada telefonumdan eşimin numarasını alarak Sezen ile görüştüğünü düşünüyorum. Eşim sürekli beni sevmediğini, kadın sığınma evine gideceğini söylüyordu. Ben de eşime haber vermeden 30 Mayıs’ta öğlen saatlerine doğru Sarıkamış’a geldim. Eve gittiğimde eşim, annem ve komşular bahçede oturuyorlardı. Eşimi konuşmak için eve çağırdım. Arkamızdan annem ve komşular da girdi. Bana sürekli ’bırak, günahtır, yazıktır’ şeklinde sözler söylüyorlardı. Eşim bir anda panik yaparak evden kaçmak istedi. Eşimi tutunca babam eve girdi. Bana bir anda vurmaya başlayarak ’bırak kızı, yazıktır’ diyorlardı. Fakat ben bu ana kadar eşime hiçbir şey yapmamıştım. Bu sözlere ve bana diğer şahısların vurmalarına sinirlenerek cebimde bulunan açılır kapanır çakıyı çıkardım. Olay anında eşim bana kesinlikle vurmadı. Çakıyı çıkarır çıkarmaz annem bıçağı almaya çalışırken eli kesildi. Annemi bu halde görünce bunun sebebinin eşim olduğunu düşünerek elimdeki bıçağı eşimin sırtına bir defa soktum, çıkardım. Sonrasında eşim anneme ’Anne ben doğum yapıyorum’ diye bağırdı. Bunun üzerine annem bayıldı. Ben bu ortam sebebiyle iyice kendimi kaybederek eşimi boynundan ve diğer hatırlamadığım yerlerinden defalarca bıçakladım. Bu sırada diğer 2 kadın korkarak dışarı kaçtılar. Eşimi öldürdükten sonra bıçağı yanıma alarak kaçtım, pişmanım."

Olay

Sarıkamış’ta bilinmeyen bir sebepten dolayı eşiyle tartışan B.A., eline geçirdiği bıçakla eşi Sezen A.’yı bıçakladı. Ağır yaralanan ve Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edilen Sezen A., burada ameliyata alındı. 8 aylık hamile olan Sezen A.’nın çocuğu kurtarılırken genç anne ise yapılanan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eşini bıçakladıktan sonra kaçan B.A. (30) Sarıkamış polisinin çalışmalarıyla saklandığı Kızılçam ormanında kıskıvrak yakalandı. Saklandığı ağaç kovuğundan çıkarılan B.A, Sarıkamış Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. B.A, Kars’ta sevk edildiği adli mercilerce "kasten insan öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.