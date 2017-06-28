Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 15:22

Havalar ısındı, Kars Çayı kokmaya başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte debisi düşen Kars Çayı kokmaya başladı.

Havalar ısındı, Kars Çayı kokmaya başladı

28 Haziran 2017 15:22


Şehir kanalizasyon şebekesi, Sanayi Sitesi atıkları ve Şeker Fabrikası’nın atıklarının aktığı Kars Çayı’nın ısınan hava ile birlikte debisi düştü. Debisi düşen çay ise etrafa pis kokular saçmaya başladı.


Kars Çayı etrafında işletmeleri bulunan iş yeri sahipleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın Kars Çayı’nı ıslah ettirdiğini, ancak ıslah edilen çaya kanalizasyon, Sanayi Sitesi ve Şeker Fabrikası’nın atıklarının aktığını bundan dolayı çayın kirlendiğini ve pis koktuğunu ifade ettiler.


Yetkililerden Kars Çayı için kısa sürede önlem almalarını isteyen vatandaşlar, “Kars çayı pis kokuyor. Yıllardan beri bunun önüne geçilmedi. Ulaştırma Bakanı DSİ’ye çayı ıslah ettirdi. Ancak Kars çayını dışarıdan karışan atıklar kirletiyor. Bunun önüne biran evvel geçilmesi gerekiyor. Havalar ısındı, çayın debisi düştü. Isınan hava ile birlikte daha çok koku saçılıyor etrafa, işyerlerimizde duramıyoruz” dediler.


Kars Çayı etrafında bulunan işletme sahipleri bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turist geldiğini ve misafirlerinde kısa sürede rahatsız olarak bölgeden ayrıldıklarını belirttiler.


Harakani Türbesi, Kars Kalesi, Kümbet Cami, Tarihi Hamamlar ve Taş Köprü’nün tam ortasından geçen Kars Çayı etrafa pis koku saçmaya devam ediyor. Yetkililer ise bu duruma seyirci kalıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
KARS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:13
  • Güneş :04:32
  • Öğle :12:22
  • İkindi :16:22
  • Akşam :19:51
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!