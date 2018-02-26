Hocalı’da hayatını kaybedenler Kars’ta anıldı

yıldönümünde Kars’ta anıldı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Ermenilerin Hocalı’daki katliamını karşısında Dünya’nın sustuğunu belirtti.

Başkonsolos Güliyev, Dünya’daki adaletsizliklerin devam ettiğini ve Hollanda Parlamentosu’nun sözde Ermeni soykırımını kabul etmesinin bunun en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu’nca Hocalı Katliamı’nın 26. yıldönümü dolayısıyla Başkonsolosluk Binası’da anma programı düzenlendi. Saygı Duruşu ve iki ülkenin Milli Marşları’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Kars Haydar Aliyev Lisesi Tarih Öğretmeni Nermin Şahin, yaptı. Şahin, Hocalı katliamını anlattı. Programda hazırlanan Hocalı katliamı belgeseli katılımcılara gösterildi.

Hocalı katliamının 26. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guluyev, “Bu hadise Hocalı’da başlamadı. Bu hadise Karabağ’da başlamadı, bu hadise 1988’de başlamadı, bu hadisenin temelinde Ermeni milletinin kendisine toprak edinmek, kendi devletlerini kurmak hevesi durur. Uluslar arası hukuksuzluktur, cinayettir, ama Dünya susur. Bu susan dünyadan ben bir şey beklemiyorum ama adalet beklemediğimiz sırada adaletsizlikler devam etmeye başlıyor. Geçtiğimiz günlerde de Hollanda Parlamentosu sözde soykırımı kabul etti. Hangi soykırımdan başlayayım ki, bizim Nahçıvan’dan başlayarak Batu’ma kadar toplu mezarlarımız vardı. Yüzlerce orada kuyular, tandırlar var. Türk olmasından katledildiler. Hocalı’da da aynı şey yapıldı. Sadece Türk olmasından dolayı, Ermenistan Cumhurbaşkanı diyor ki, ‘Azerbaycanlılar öyle biliyor ki biz sivil halka, çoluğa, çocuğa dokunmayız. Onlara ders olsun, biz onları öldürdük ki, bizden korksunlar.’ Bu bunların milli hasiyetsizliği, ahlaksızlığıdır. Başka bir şey değil” dedi.

Guliyev, “Her şeyi biliyorsunuz ama bugün bunları hatırlamamızın tek bir sebebi var. Biz Türk duygusallığını, Türk misafir severliğimize kapılarak gittiğimiz zaman onlar yine gelip ocağımızın başında oturuyorlar. Gemiye binip, gemisinden evimizi elimizden alıyorlar ve yeni soykırımlar bize yaşatıyorlar. Gençler de bilsinler ki, ermeni milli şuuru, Türk milletini katletmek içindir. Dün milletvekilimiz dedi ki istisnalar vardı ama istisna biz onlarla iç içe yaşadık, hiç görmedik. Zayıf oldukları zaman kulumuz, kölemizdirler. Az biraz bizden güçlü oldukları zaman kanun kesilirler, ağa değil, büyük değil, kanımıza susamışlar. Geçlerimize sesleniyorum buradan, bu günlerimizi unutmayın. Bilin ki, her zaman ellerinde, ceplerinde, önlerinde, arkalarında gizli silahı var ki, sırtımızı döndüğümüz an vuracaklar” diye konuştu.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu’nda düzenlenen programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mükremin Özkan Arslan, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, öğretim görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Hocalı Katliamı;

Hocalı Kasabası’nda Ermeni güçleri, 1992 yılının 25 Şubat’ı, 26 Şubat’ta bağlayan gecede bölgedeki 366. Alayın da desteği ile önce giriş ve çıkışını kapattı. Ardından Hocalı kasabasında, 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 sakin öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralanmıştır. Bin 275 kişi ise rehin alındı ve 150 kişi ise kayboldu. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde ise cesetlerin birçoğunun yakıldı, gözlerinin oyuldu, başları kesilerek öldürüldü.