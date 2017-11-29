Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 13:44

Kafasına buz kütlesi düşen lise öğrencisi taburcu edildi

Kars’ta önceki gün maça giderken kafasına buz kütlesi düşen lise öğrencisi hastanedeki 6 saatlik gözetimin ardından taburcu edildi.

Kafasına buz kütlesi düşen lise öğrencisi taburcu edildi

29 Kasım 2017 13:44

O anları İHA’ya anlatan öğrenci, "Kafama biri vurdu zannettim. Döndüm baktım, yerler hep buzdu" dedi.


Kars’ta önceki gün Kars 36 Spor-Gençler Birliği maçını izlemek amacıyla Kafkas Üniversitesi Abamüslüm Güven Stadyumu’na gitmek üzere arkadaşlarıyla yola çıkan Alpaslan Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf B.’nin kafasına Turan Çelik Caddesi üzerinde kaldırımda buz kütlesi düştü. Yaralanan Yusuf B. ambulansa Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavisi tamamlanan lise öğrencisi bugün okuduğu Alparslan Anadolu Lisesine gelirken, olayı İhlas Haber Ajansı’na anlattı.



"Kafama biri vurdu zannettim"


Kaldırımda yürürken kafasına birinin vurduğunu zannettiğini söyleyen Yusuf B. "Kafkas Üniversitesinde Karsspor’un maçı vardı, oraya doğru arkadaşlarımla yürüyorduk. Ortada ben yürüyordum. Arkadaşlarım da sol taraftaydı. 10 metre ilerledikten sonra kafama biri vurdu zannettim. Döndüm baktım, yerler hep buzdu. Baktım yukarıda da 3 tane daha sarkmıştı buz. Kalın buzlardan, gözlerim karardı. Kafamı tuttum oturdum yere" dedi.



"Orada ağabeyler vardı ambulansı aradılar"


ARAS Elektrikte görevlilerin ambulansı aradığını ifade eden Yusuf B. "Ambulans geldi. İlk müdahaleyi orada yaptılar. Ondan sonra aldılar hastaneye götürdüler. Hastanede zaten velim olmadığı için arkadaşlarım vardı. Hemen beni ultrasona soktular. Emar çektiler. Kafamda bir şey var mı diye, şu an bir şey yok dediler" diye konuştu.



"Hastanede 6 saat gözetim altında tuttular"


Harakani Devlet Hastanesinde doktorların kendisini 6 saat gözetim altında tuttuklarını belirten Yusuf B. "6 saat burada kalacaksın dediler. Orada 6 saat kaldık. Gece 18.00’e doğru çıktık. Eve gittik. 2 saat uyumayacağımızı söylediler. 2 saat uyumadım. Şuan durumum iyi, boyun kısımların ağrıyor. O da ileride geçer. Şuanda durum iyi" ifadelerini kaydetti.


Yusuf B.’nin okulunda başarılı bir öğrenci olduğu da öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
5
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cuma
    Sisli
    6°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    6°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç