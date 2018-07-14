Kağızman LGS’de il birincisi oldu

Kent genelinde özel okullarda dahil olmak üzere il birincisi ve il beşincisi Kağızman’dan çıktı. Kağızman LGS’de Kars’ın gururu oldu.

Kağızman, Liselere Geçiş Sınavı’nda il birincisi oldu. Özel okullar dahil, il birincisi ve beşincisi ilçeden çıktı. Bu yıl 100 öğrenci Fen Liselerine göndermeyi hedefleniyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü böylece bugüne kadarki başarı ortalaması ile rekor kırdı. Oldukça yüksek puan alan bazı öğrenciler, Türkiye’de ileri gelen okullara puanlarının yetmesi ise velileri sevindirdi.

Dereceye giren öğrencileri makamında kabul eden Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, öğrencileri altınla ödüllendirdi.

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, “Bu yılki liseye geçiş sınavında ilçemiz il birincisi olarak bizleri gururlandırmıştır. Tabi ki bu başarıda payı olan ve Kars dahil bütün ilçelere vermiş olduğu eğitime destek kurs paketleri ile eski bakanımız Ahmet Arslan’dır. Gönderdiği ücretsiz kitapların çok katkısı oldu. Kendisine çok teşekkür ederim” dedi.

Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, ise yaptığı açıklamada, “Çok şükür yıl boyunca ektiğimiz fidanlar meyvesini verdi. Ekip olarak bakanımız ve kaymakamımızın destekleri ile il birincisi olduk. Üstelik rekor sayıda kazanan öğrencimiz var” diye konuştu.

Başarılı öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Öter, öğrencileri başarılardan dolayı tebrik etti. Öter, öğrencileri birer altınla ödüllendirdi.