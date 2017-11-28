Kars 36 Spor - Gençlerbirliği maçının ardından

Tur mücadelesinde Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kars 36 Spor, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’ni ağırladı. Mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

tur ilk maçında Süper Lig ekibi Gençler Birliği’ne 2-1 mağlup olan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kars 36 Spor’un Teknik Direktörü Hüsnü Kaçmaz, Kars tarihinde 1. Turu geçmemişken, şu an 5. tur maçına çıktıklarını, Süper Lig takımını Kars’a getirdiklerini ve bunun haklı onurunu yaşadıklarını söyledi.

Kars 36 Spor Teknik Direktörü Hüsnü Kaçmaz, "Bugün oynanan oyunla alakalı futbolcu kardeşlerimiz tabii kısıtlı bir kadroyla oynuyoruz, içeride çok oyuncu profilimiz yok. Genelde lig maçlarını ve kupa maçlarını aynı oyuncu grubuyla oynamak zorundayız. Sahada bugün gerçekten iyi mücadele eden, futbol adına yapabilecekleri güzellikleri ortaya çıkaran bir grubumuz vardı, taraftarımız çok muhteşemdi, sağ olsunlar onlara çok teşekkür ediyoruz. Biz şu şekilde bakıyoruz lig ve kupa bizim için ayrıdır. Bugün kupanın ilk ayağını oynadık ve bunun bir ikinci ayağı da olacak. Bugün sahada goller de atabilirdik, gol de yiyebilirdik ama çok fazla pozisyon vermedik, verdiğimiz pozisyonlarda da zaten rakip takımın fiziksel üstünlüğü çok üst düzeydeydi oradan verdik. Ama ikinci ayağının olduğunu da unutmayalım. Şimdilik kupa maçını biz bıraktık. Önümüzde oynayacağımız ligde çok ciddi Hopa maçımız var. Tabii ki peş peşe hafta içerisinde 3 maç oynamak bir BAL takımı için gerçekten zor. İnşallah onun da üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Hafta sonu Lig maçına da hazırlanacağız” dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise karşılama sonrası Kars 36 Spor ve Karslılar’a övgülerde bulundu.

Teknik Direktör Ümit Özet, “Hem Kars 36 Spor’u hem bütün Kars’ı tebrik ediyorum. 2 tane önemli takım ilki Balıkesir, ikincisi Altınordu’yu elemek herkesin yapacağı bir şey değil. Bu anlamda hem Kars 36 Spor’u hem teknik heyetini, oyuncularını ve bütün Kars şehrini tebrik ediyorum. Muhteşem bir seyirci vardı. Süper Lig’de bile neredeyse benzerine rastlamadığımız bir görüntü vardı. Mağlup oldukları maçta bile takımını destekleyen bir taraftar, gerçekten oyuncularda o taraftarlarından ne kadar gurur duysa azdır, taraftar da oyuncularıyla ne kadar gurur duysa azdır. Onları bu göstermiş oldukları mücadeleden ve elde etmiş oldukları başarılardan dolayı kutluyorum. Önemsediğimiz bir maçtı en azından ilk galibiyetimizi uzun bir süre sonra almamız adına önemsediğimiz bir maçtı. Bu tür maçlar her türlü sonuca gebe, yenilebilirdik de. Çünkü saha, hava koşulları her türlü Kars 36 Spor’un istediği, alışık olduğu şekildeydi ama kazanmasını bildik, ikinci maç için büyük bir avantaj elde ettik. Bundan sonra Kars 36 Spor’a başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.