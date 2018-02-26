Kars 36 Spor zorlu dönemece girdi

Geçen hafta deplasmanda Çatıksu Gençlik Spor’u 2-1 mağlup ederek Kars’a puanla dönen yeşil beyazlı ekip, çalışmalarına yeniden başladı.

Özellikle 2017-2018 sezonunda adını Ziraat Türkiye Kupası’nda 5’inci tura yazdıran ve 5’inci turda Süper Lig takımı Gençler Birliği’ne elenen Kars 23 Spor Spor Toto 3’üncü ligine çıkmak için yoluna emin adımlarla devam ediyor.

BAL Ligi 3’üncü grupta Lider Artvin Hopa Spor ile 39 puanla ilk iki sırayı paylaşan Kars 36 Spor durmak bilmiyor. Antrenör Hüsnü Kaçmaz, nezaretinde 21. hafta da kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Trabzon Bahçecik Spor hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazlı ekip, bu karşılaşmadan da galip ayrılarak yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.

İşadamı Muharrem Yıldız’ın Kulüp Başkanlığı’nı yürüttüğü Kars 36 Spor destek almadan kendi imkanları doğrultusunda yakaladığı başarıyı sürdürmeye kararlı, hiç kimsenin destek olmadığı, Kars 36 Spor’da bir taraftan şampiyonluk mücadelesi verilirken, bir taraftan da tek başına bırakılmanın burukluğu yaşanıyor.

“Karslılara sözümüz var bu takım profesyonel lige çıkacak”

Kars 36 Spor’u layık olduğu yere getireceklerini ifade eden Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız, Karslılara söz verdiğini ve o sözü yerine getirmek üzere olduklarını söyledi.

Yıldız, “Biz göreve gelirken şampiyonluk sözü verdik. Bunu kıt imkanlarla kendi yağımızla kavrularak yerine getirmek üzereyiz. Gönül istedi ki seçilmişiyle, atanmışıyla, kurum ve kuruluşlarıyla, Karslı işadamlarıyla, Kars halkıyla ele ele vererek daha güçlü bir şekilde şampiyonluk yarışı verelim. Ama maalesef her ne hikmetse herkes kapılarını Kars 36 Spor’a kapatmış. Takımın başarısına hiç kimse ortak olmuyor. Biz bütün sorunlarla tek başımıza mücadele veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Çünkü bizim Kars’a, Karslılara sözümüz var. Bu takım profesyonel lige çıkacak” dedi.

“Soğuk sıcak demedik takımımıza destek verdik”

Kars’ta zaman zaman hava sıcaklığının eksi 25’lere düştüğünü hatırlatan yeşil beyazlı taraftarlar, “Soğuk sıcak demeden takımı destekledik. Tribünlerde yerimizi aldık. Biz inandık, takımıza sahip çıktık. İnşallah lig sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen biz olacağız. Buradan herkese sesleniyoruz. Gelin Kars 36 Spor’a sahip çıkın. Son 6 maçımız kaldı. Hepsi final havasında geçecek. Zorlu karşılaşmalara çıkacağız. En azından son 6 hafta da bizimle birlikte olun, sizlerinde desteklerini alalım. Hep birlikte zafere yürüyelim. Başka Kars yok” diye konuştular.

BAL Ligi’nde son 6 haftaya girilirken, Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde Trabzon Bahçecik Spor’u ağırlayacak. Ardından Zağnos deplasmanına gidecek. Iğdır Aras Spor konuk edecek, Artvin Hopa ile deplasmanda karşılaşacak. Yine kendi evinde Çayeli ile oynayacak. Kars 36 Spor son maçını ise deplasmanda Kelkit Belediye Hürriyet Spor ile oynayacak.