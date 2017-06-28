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28 Haziran 2017 22:38

Kars’ı dolu ve yağmur vurdu

Kars’ta yaklaşık 15 dakika süren dolu ve sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda iş yerini su bastı.

Kars’ı dolu ve yağmur vurdu

28 Haziran 2017 22:38


Kars’ta güneşli ve sıcak hava akşam saatlerinde yerini yağışlı havaya bıraktı. Önce dolu yağan kentte daha sonra etkili olan sağanak yağmur kısa sürede cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.


Duraklar ve işyerlerinin önlerine sığınan vatandaşlar, nehire dönen caddelerde karşıdan karşıya geçmekte zorlandı.


Cadde ve sokakları göle dönen Kars’ta çok sayıda iş yerinin bodrumuna da su doldu. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur kentte hayatı kısa süre de olsa durma noktasına getirdi.


Öte yandan yüksek kesimlerde etkili olan doludan ekili arazilerin zarar gördüğü öğrenildi.




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