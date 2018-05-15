Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 16:44

Kars’ı dolu ve yağmur vurdu

Kars’ta 10 dakika etkili olan dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kars’ı dolu ve yağmur vurdu

15 Mayıs 2018 16:44

Yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.


Kars’ta son günlerde etkili olan yağmur yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Doludan kaçan vatandaşlar iş yerlerinin önüne sığındı. Dolunun ardından yağan yağmur ise cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ise ıslandı.


Cadde ve sokakların göle döndüğü Kars’ta çok sayıda iş yerinin bodrumu da suyla doldu. Yaklaşık 10 dakika süren dolu ve yağmur kentte hayatı kısa süre de olsa durma noktasına getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    21°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç