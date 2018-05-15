Kars’ı dolu ve yağmur vurdu

Yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.

Kars’ta son günlerde etkili olan yağmur yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Doludan kaçan vatandaşlar iş yerlerinin önüne sığındı. Dolunun ardından yağan yağmur ise cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ise ıslandı.

Cadde ve sokakların göle döndüğü Kars’ta çok sayıda iş yerinin bodrumu da suyla doldu. Yaklaşık 10 dakika süren dolu ve yağmur kentte hayatı kısa süre de olsa durma noktasına getirdi.