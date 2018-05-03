Kars’ta 15 Nisan tarihinde sebze halinde çıkan ve 1 kişi hayatını kaybettiği, 7 kişi de yaralandığı bıçaklı kavganın tarafları önceki gün Şehit Yusufbey Caddesi’nde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan silahlı kavgada Tarkan Çiftçi hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlılarını kısa sürede kullandıkları silahlarla birlikte yakaladı.

Gözaltında bulunan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlıları R.Y. Asayiş Şube Müdürlüğünden, A.A, S.A. ve A.A. ise Kazımpaşa Polis Merkezi’nden yoğun güvenlik önlemleri altında alınarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen R.Y, A.A, S.A. ve A.A. mahkemeye çıkarılacak.