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21 Temmuz 2018 17:34

Kars’ta 31 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren gece kulüplerine yapılan baskınlarda çalışma izni bulunmayan 31 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Kars’ta 31 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

21 Temmuz 2018 17:34


Edinilen bilgiye göre, kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması amacıyla gece kulüplerinde yapılan denetimlerde; çalışma izni olmayan ve konsomatrislik yaptığı tespit edilen 4 Rus, 14 Azerbaycan, 2 Gürcistan, 7 Ermenistan, 3 Özbekistan, 1 Moldova uyruklu olmak üzere toplam 31 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Yakalanan kadınlar yapılan yasal işlemler sonrasında Posof Sınır Kapısından sınır dışı edildi.


Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.




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