Kars’ta 31 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Edinilen bilgiye göre, kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması amacıyla gece kulüplerinde yapılan denetimlerde; çalışma izni olmayan ve konsomatrislik yaptığı tespit edilen 4 Rus, 14 Azerbaycan, 2 Gürcistan, 7 Ermenistan, 3 Özbekistan, 1 Moldova uyruklu olmak üzere toplam 31 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Yakalanan kadınlar yapılan yasal işlemler sonrasında Posof Sınır Kapısından sınır dışı edildi.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.