Kars’ta Bayram Namazı coşkuyla kılındı

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, Vali Rahmi Doğan ile birlikte bayram namazını kıldı. Her sene olduğu gibi bu yıl da Ebul Hasan Harakani’nin kabrinin bulunduğu Evliya Camii bayram sabahında vatandaşları ağırladı.

Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Milletvekili Selahattin Beyribey ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte bayram namazını kılan vatandaşlar daha sonra Hasan Harakani Türbesini ziyaret ederek dua etti. Vali Doğan, bayram namazı sonrasında vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet etti.

Kars Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada "Ramazan’ı tamamladık. Allah yaptığımız ibadetleri kabul etsin. İnşallah nice Ramazanlar’a, bayramlara diyelim. Milletimizin birliğine, beraberliğine devletimizin varlığına vesile olur inşallah. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar" dedi.