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17 Haziran 2018 12:22

Kars’ta cinayet zanlıları adliyede

Kars’ta 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavgada olayın zanlıları adliyeye sevk edildi.

Kars’ta cinayet zanlıları adliyede

17 Haziran 2018 12:22


Faikbey Caddesi üzerinde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emrah Şık’ın cinayet zanlıları, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayın ardından saklandıkları yerde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Emrah Şık’ın cinayet zanlıları Ş.K., Y.K., H.K. ve Y.K.’nın Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılarak zırhlı araçlara bindirilerek adliyeye sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen cinayet zanlıları bugün mahkemeye çıkarılacak.




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