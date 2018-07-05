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05 Temmuz 2018 10:27

Kars’ta kurbanlıklar pazara indi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kars’ta, kurbanlıklar pazara indi.

Kars’ta kurbanlıklar pazara indi

05 Temmuz 2018 10:27

Kurbanlık hayvanın çok olduğu kentte alıcı bulunmuyor.


Kars Hayvan Pazarı’nda alıcılarını bekleyen kurbanlık fiyatları geçen yılla hemen hemen aynı. Girdi fiyatlarının arttığını ifade eden üreticiler, kurban fiyatlarının ise geçen yılla aynı olduğunu belirttiler.


Kars-Ardahan Karayolu Vali Hüseyin Atak Bulvarı’nda bulunan Hayvan Pazarı’na ilçelerden kurbanlıklar getirilmeye başladı. Pazardaki yerlerini alan üreticiler kurban satışlarından memnun değil. Üreticiler, pazara getirdikleri hayvanlarını satmadan tekrar geri götürüyor.


“Kurbanlıklar 7 bin lira ile 12 bin lira arasında satılıyor”


Kars Hayvan Pazarı’nda satışı sunulan hayvanların fiyatlarının 7 bin ile 12 bin lira arasında değiştiğini belirten Resul Morkoç, “Kurbanlık satışları şuanda iyi gidiyor. Hayvan fiyatları da geçen seneye göre normaldir. Aşırı ne pahalıdır, ne de ucuzdur. İl olarak malımızda kurbanlığı müsaittir. 81 ile yetecek kurbanlık hayvanlarımız var. Sevkiyata hazırdır. Fiyatlar boğa olarak 7 ile 12 bin lira arası, tosun olarak 7 ile 10 bin lira arasında şuanda satılıyor” dedi.


“İnsanlarda alım gücü yok”


İnsanlarda alım gücü olmadığına dikkat çeken üretici Kadir Dağ, “Kurban satışları başladı, insanlarda alım gücü yok. Hayvanlar pahalıdır ama satılmıyor. Saman var ama girdisi fazla olduğu için, maliyeti pahalı olduğu için hayvanlar pahalıdır. İnsanlarda da alım gücü yok. Mazot 6 lira, buradan bir hayvanın İstanbul’a götürülmesi hayvan başı bin 500, 2 bin lira masraf biniyor. Nakliye pahalı insanlar ş yapamıyor. Ondan dolayı insanlarda alım gücü yok. Kars hayvancılık bölgesi Kars’ta et 50 lira, düşünün bir insan asgari ücret ile 40 liraya çalışıyor. Bir insan nasıl 1 kilo et alabilir. Alamaz, yani bunun diğer girdilerini düşünün, insanlarda alım gücü yok” diye konuştu.


Öte yandan Kars Hayvan Pazarı’na sabah erken saatlerde getirilen kurbanlıklar, satış olmadığı için tekrar geriye götürüldü. Normalde sabah 07.00’de başlayan ve saat 10.00’da kapanan Hayvan Pazarı alış-veriş olmadığından saat 08.00’de kapandı.


Küçükbaş hayvanların bin liradan satışı sunulduğu, büyükbaş hayvanların fiyatlarının 7 ile 12 bin lira arasında değiştiği Kars’ta üreticiler Kurban Bayramı’na 1-2 gün kala işlerinin daha iyi olacağına inanıyor.




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