Kars’ta, “Kurumlar Arası Futbol Turnuvası” sona erdi

16 takımın katıldığı turnuvaya ilk kez katılan Esnaf Spor final karşılaşmasında Milli Eğitim Öğretmen Spor’u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Turnuvanın final karşılaşmasını Kars sporuna büyük emekleri olan, Kars Spor’a amatör ve profesyonel liglerde şampiyonluklar yaşatan Teknik Direktör İsmail Bedel’de izledi.

Kars’ta 5’incisi düzenlenen Kurumlar arası Futbol Turnuvası final maçlarıyla sona erdi.

Kente 16 kurumun katıldığı turnuvanın final maçında Halitpaşa Sentetik sahada Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Spor ile Esnaf Spor karlılaştı. Karşılaşmanın başlama vuruşuyla birlikte rakibi karşısında etkili olan Esnaf Spor karşılaşmanın ilk ve ikinci yarısında attığı gollerle Öğretmenler Spor’u 2-0 mağlup ederek katıldığı ilk turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bir birinden çekişmeli karşılaşmalara ev sahipliği yapan turnuvada şampiyon olan Esnaf Spor’un kupa ve madalyalarını İl Gençlik Hizmetleri Müdürü Gürsel Polat vererken, turnuvada ikinci olan Milli Eğitim Öğretmenler Spor’un kupa ve madalyasını Kars Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Burhan Taş, üçüncü olan Kamu Hastaneler Birliği-1 Spor’un kupa ve madalyasını da TFF İl Temsilcisi Metin Rıza Akıl verdi.

Turnuvanın centilmen sporcusu seçilen Basın Spor’un Kalecisi Cem Daşdelen ve centilmen takım seçilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’ne plaketlerini TFF il Temsilcisi Akıl ve ASKF Başkanı Taş takdim etti.

Törende turnuvaya katkısı olan kurum ve kuruluşlara da plaket takdim edilirken, Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen’e de plaket verildi.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Gürsel Polat, Kars’ta 5’incisi düzenlenen Kurumlar arası Futbol Turnuvasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan uzun yıllar gerek alt yapı da ve gerek amatörde ve gerekse profesyonel liglerde Kars Spor’un teknik direktörlüğü yapan İsmail Bedel’de turnuvanın şampiyonluk karşılaşmasını izledi. İsmail Bedel’i eski sporcuları da yalnız bırakmadı. Türk futboluna çok sayıda sporcu kazandıran Bedel, görev yaptığı Manisa’da alt yapıdan Türk futboluna sporcu yetiştiriyor. Bedel’e de Türk sporuna yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi.