Kars’ta tefecilik yapan örgüt çökertildi

Yapılan operasyonda 6 şahsa ait 8 farklı adresten 179 bin 750 lira değerinde senet ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan planlı faaliyet kapsamında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tefecilik, Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarını işleyen örgüt yöneticisi ve üyelerine yönelik Sarıkamış’ta operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 6 şahsa ait 8 ayrı adreste yapılan aramalarda 10 adet toplam 179 bin 750 lira değerinde senet, 5 adet müştekiler adına düzenlenmiş boş senet, 1 adet müştekiye ait maaş banka kartı, 1 adet müştekiye ait tapu senedi, iletişimin tespiti ve banka hesap hareketlerinin analizi sonucu tespit edilen müştekilerin isimlerinin de bulunduğu alacak verecek hesaplarının tutulduğu 7 adet not defteri, 1 ajanda, 4 adet cep telefonu ve 1 adet laptop ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan B.D., M.K., C.G. ve R.Ö. gözaltına alınırken C.G. ve E.E.’nin başka suçlardan dolayı tutukluluğu sürüyor.