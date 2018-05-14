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14 Mayıs 2018 18:58

Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı

14 Mayıs 2018 18:58


Kaza, Kars-Ardahan karayolunda meydana geldi. Kars’tan Ardahan istikametine giden oto çekici, yağmurlu havada kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan oto çekici sürücüsü, vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza sonrasında Kars-Ardahan karayolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen çekicinin kaza yapan aracı kaldırmasıyla karayolu yeniden trafiğe açılırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.




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