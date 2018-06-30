Kars’ta üniversite adaylarının sınava yetişme telaşı

Bir aday son anda sınava yetişirken, bir aday ise 1 dakika geç kaldığı için sınava alınmadı.

Kars’ta saat 10.15’de başlayan YKS’nın ilk oturumu için adaylar üzerleri aranarak tek tek içeri alındı. Zamanla yarışan adaylar sınavın başlamasına kısa süre kala koşar adımlarla okullara gelirken, bir aday kapılar tam kapanırken sınava gireceği okula geldi. Öğrenci son anda sınava alınırken, bir öğrenci ise kapılar kapandıktan 1 dakika sonra geldiği için sınava alınmadı. Öğrencinin çırpınışları fayda etmezken, sınava giremeyen öğrenci belgesini yırtarak okuldan ayrıldı.

Çocuklarıyla birlikte gelen aileler ise, gölgede sınavın bitmesini beklemeye başladı. Bazı aileler dua etti, bazıları da Kur’an-ı Kerim okudu.

YKS’nin ilk oturumu olan TYT, saat 10.15’te başladı. 135 dakika sürecek olan TYT, saat 12.30’da bitecek. YKS’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 1 Temmuz Pazar günü sabah, üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) de aynı gün öğleden sonra yapılacak.