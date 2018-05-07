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07 Mayıs 2018 09:59

Kars’ta yağmur sonrası sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kars’ta etkili olan yağmur sonrasında sabah erken saatlerde oluşan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kars’ta yağmur sonrası sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

07 Mayıs 2018 09:59


Kentte sabah erken saatlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, kentte bulunan tarihi yapılar ise sis arasından bir kayboldu, bir ortaya çıktı. Oluşan sis doğayla bütünleşerek görsel bir şölen sundu.


Kısa sürede Kars’ı kaplayan siste özellikle Kars Kalesi, Harakani Türbesi, Ulu Cami, Evliya Camii, Tarihi Taş Köprü sisler arasında adeta büyüledi. Yaklaşık 10 dakika süren sis daha sonra yerini güneşli havaya bıraktı.


Yağmurların ardından sisin etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, “İki gündür aralıksız yağan yağmurun ardından bugün sabah saatlerinde doğa olayı yaşandı. Gerçekten enteresan bir görüntü vardı. Sabah saatlerinde şehir adeta sisle kaplanmış durumdaydı. Yaklaşık 10 dakika sonra çıkan güneşle beraber sis de ortadan kalktı, güzel bir görüntü oluşmuştu şehirde” dedi.


Kars’ta sabah erken saatlerde etkili olan ve yaklaşık 10 dakika süren doğa olayında kent de bir anda sis içerisinde kayboldu ve daha sonra ortaya çıktı. Sis daha sonra yerini güneşli ve açık havaya bıraktı.




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