KAÜ Araştırma Hastanesi 7/24 Hizmet veriyor

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi kapılarını Kars’ta faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın temsilcilerine açtı. Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan’ın da katılımıyla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenlendi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Kars Valisi Rahmi Doğan’ın destekleriyle çok sayıda birimin tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlandığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde düzenlenenbasın toplantısına, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan’ın yanı sıra Kafkas Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Alpaslan Yüce, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Yard. Doç. Dr. Yakup Baykuş, Başhekim Yardımcıları, Hastane Başmüdürü Hüsnü Aktaş, ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gözde Kosa ile Kars’ta faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Yard. Doç. Dr. Yakup Baykuş tarafından bir sunum yapılarak hastanenin geçmişten günümüze çalışmaları anlatıldı.

Kafkas Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Alpaslan Yüce ise Devlet Hastanesi ile koordineli çalıştıklarını, ikili ilişkilerde başarılı olduklarını ve Devlet Hastanesinin kendilerine yardımcı olduklarını belirtti.

Basın mensuplarına hastane ile ilgili bilgiler veren Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, “Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi veya sizin halkın ifadesiyle Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi 2012 yılında tam anlamıyla faaliyete geçen bir birim. Güç şartlarda arkadaşlarımız hizmet vermeğe çalışıyor, akademik personelinden idari personeline kadar her şeyi ile biz burada çalışan personelin yüzde 75’ini kendi öz kaynaklarımızdan karşılıyoruz. Dolayısıyla bu durum bize çok ciddi külfet oluşturuyor. Ancak, siz aynı şehirde hizmet veren iş kollarının birisine farklı diğerine farklı bunu kimse yanlış anlamasın ben imkanlar ölçüsünde diyorum, bizim imkanımız bu kadar. Bir tanesi 5 lira alıp bir tanesi 3 lira alınca dolayısıyla burada bir takım sıkıntılar oluyor. İnşallah Sağlık Bakanımızın ve YÖK Başkanımızın da beraber olduğu bir ortamda Üniversite Araştırma Uygulama Merkezlerine bu konuda destek verdiklerini kendileri söylediler. Çok daha iyi olacaktır. Münferit durumlar vardır. Az önce arkadaşların söylediği gibi burası adı üzerinde Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi ve burada eğitimden sorumlu da asıl zaten amacı olduğunu kaçırıyorlar” dedi.

Özcan, “Bizim kadromuz var ama ekonomik ve mali şartlar önümüzdeki dönemlerde iyileştirilirse, tabi buradan sizlerin aracılığıyla Sağlık Bakanımızdan destek de bekliyoruz; bizim konumumuzdaki merkezlere bir takım cezbedici bir takım şartların iyileştirilmesi getirilmesi olacak ki burada hem sağlık eğitiminin kalitesi artsın hem de hastaya sunulan hizmetin kalitesi artsın diye düşünüyoruz. Biz hiçbir zaman umutsuz olmadık, el birliğiyle hep beraber tüm Kars halkının desteğiyle zaten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan olsun, Milletvekilimiz Selahattin Beyribey, Valimiz Rahmi Doğan bize bu konuda ellerinden gelen desteği esirgemiyorlar. Kafkas Üniversitesi Araştırma Uygulama Merkezi, hep beraber el ele vererek bu bölgenin inşallah en iyi sağlık araştırma uygulama merkezlerinden bir tanesi olacaktır. Bunu inanarak söylüyorum. Bu potansiyel Kars’ta ve Kafkas Üniversitesinde var. Çünkü stratejik bir şehirdir Kars, çok önemlidir o yüzden de bu üniversite ve Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi de bunun meyvesini alacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Özcan ve Başhekim Baykuş, basın mensuplarına Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin de yani açılan birimleri ve yapılan son değişiklikleri yerinde göstererek çalışmalar hakkında bilgi verdiler.