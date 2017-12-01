Polisi görünce uyuşturucu maddeyi aracın altına attı

Aracın altına atılan uyuşturucu madde polisin dikkatinden kaçmadı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde sokak satıcılarına ve sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçtan inen şüphelinin araçtan indiği esnada o sırada elinde bulunan bir uyuşturucuları aracın altına doğru attığını gördü.

Şüphelinin aracın altına attığı uyuşturucuyu fark eden polis, yere atılan maddeyi incelediğinde, 15 adet fişek halinde ve satışa hazır vaziyette toplam ağırlığı 10,61 gram gelen Bonzai isimli uyuşturucu madde olduğunu tespit etti.

Polisin şüphelinin aracında yaptığı aramada, uyuşturucu kullanımına yarayan 2 adet cam aparat, uyuşturucu maddenin paketlenmesinde kullandıkları not defterleri ve şüphelilerin üst araması sonucu suç geliri olarak değerlendirilen toplam bin 250 TL. Nakit para ele geçirilmiş, aracı kullanan ve yanında bulunan 2 şüpheli hakkında TCK-188 maddesine göre ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheli 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen şüphelilerden aracın altına uyuşturucu maddeyi atan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.